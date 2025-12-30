Envio de bens em correio registado internacional não é permitido a partir de janeiro

Os CTT informaram esta terça-feira que o envio de bens deixa de ser permitido em correio registado internacional a partir de janeiro, devido a uma alteração da União Postal Universal (UPU), ficando exclusivo para o envio de documentos.

Em comunicado, os Correios de Portugal "informam que, devido a uma alteração legislativa internacional definida pela União Postal Universal (UPU), foi determinado que, a partir de 1 de janeiro de 2026, deixa de ser possível o envio de bens por correio registado internacional".

Contudo, "mantém-se sem alterações o envio de documentos por esta via", acrescentam os CTT.

O correio registado internacional "passará a ter rastreabilidade em todos os países da UPU, à medida que disponibilizarem a prestação do serviço Track & Trace no seu território e será exclusivo para o envio de documentos".