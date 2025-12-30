Espera prolongada nas urgências do Amadora-Sintra deixa doentes exaustos e sem respostas

Os tempos de espera nas urgências hospitalares continuam acima do esperado, sobretudo na Grande Lisboa. No Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, na Amadora-Sintra, esta manhã um doente com pulseira amarela chegou a aguardar perto de 20 horas para ser observado por um médico.

À porta das urgências, o movimento é constante. As ambulâncias chegam, descarregam os doentes, dão entrada no hospital e regressam pouco depois, já com a maca vazia, para voltar ao quartel. No exterior, médicos e enfermeiros surgem pontualmente para uma pausa rápida antes de regressarem aos serviços. Do outro lado da rua, Yuri atravessa em passo lento, entra num café e sai com dois copos na mão.

“Estou aqui desde as seis da tarde de ontem”, conta à Renascença, segurando os cafés antes de regressar à sala de espera reservada aos doentes com pulseira amarela.

Questionado se já foi observado por um médico, a resposta é curta e direta: “Não. Só a triagem, só a triagem. Mais nada. Até agora não chamaram, não”.

De volta ao interior do edifício, Yuri passa pela sala exterior, onde aguardam dezenas de pessoas com pulseira azul ou verde. Muitos estão ali ainda há mais tempo, alguns desde as 11 da manhã de segunda-feira.

Carlos Fernandes chegou um pouco mais tarde, mas a espera também se prolongou. “Sim, estou aqui desde ontem, desde as duas da tarde”, diz. Só esta manhã começou finalmente a ser observado. “As primeiras análises fiz agora a partir das nove e meia, se não me engano”.

O processo ainda está longe do fim. “Agora vou ter que esperar pelos resultados e depois pelo médico outra vez. Ainda vou ter que fazer outras análises, por isso acho que só vou sair ao fim do dia”, conta.

Há, no entanto, aspetos que Carlos Fernandes diz não compreender. “A partir de uma da manhã não há atendimentos. Como não és atendido, não sabes sequer se podes comer ou não. Se der fome, acabas por comer o que vendem nas máquinas: sumos, sandes”. E alerta para as consequências: “Tenho que fazer análises ao sangue, mas acho que há pessoas que vão ficar comprometidas, porque comeram durante a noite, uma bolacha, beberam um sumo ou um café”.

Fernando Kawendimba acompanha um padre que precisou de assistência hospitalar. Chegou às urgências por volta das cinco da tarde de segunda-feira, depois de ter sido reencaminhado do novo hospital de Sintra. A experiência, diz, tem sido particularmente difícil.

“Não pude dormir, porque temos que estar atentos à chamada. Isso quer dizer ficar desperto a noite toda”, explica. “Em termos ergonómicos é muito complicado, as cadeiras não são nada confortáveis. Não comer, não dormir, não beber, e ficar sentado à espera a noite inteira”, acrescenta.

Quando prestava estas declarações à Renascença, Fernando já levava quase 10 horas de espera. “O que quer dizer que já vamos em boas horas”, conclui. Na altura, a espera já ultrapassava as 16 horas — e ainda continuava.