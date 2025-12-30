Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 30 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Explosão em moradia causa um ferido grave em Alcobaça

30 dez, 2025 - 13:28 • Lusa

As causas da explosão, numa moradia unifamiliar, "ainda estão a ser apuradas, mas julga-se que terá sido originada por uma botija de gás".

A+ / A-

Uma explosão numa moradia em Vestiaria, no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, causou hoje um ferido grave, informou o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Oeste.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As causas da explosão, numa moradia unifamiliar, "ainda estão a ser apuradas, mas julga-se que terá sido originada por uma botija de gás", disse à agência Lusa fonte do comando.

Da explosão resultou "uma vítima com ferimento graves", um homem de 89 anos que "foi transportado para o hospital de Leiria", acrescentou a mesma fonte.

O alerta para a ocorrência foi dado às 9h15 e no local estiveram 13 operacionais, apoiados por cinco veículos dos bombeiros de Alcobaça, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Leiria e a GNR.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 30 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Comprar casa como assina a Netflix? Cliff Curtis explica

Comprar casa como assina a Netflix? Cliff Curtis expli(...)