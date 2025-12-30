Explosão em moradia causa um ferido grave em Alcobaça

Uma explosão numa moradia em Vestiaria, no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, causou hoje um ferido grave, informou o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Oeste.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As causas da explosão, numa moradia unifamiliar, "ainda estão a ser apuradas, mas julga-se que terá sido originada por uma botija de gás", disse à agência Lusa fonte do comando.

Da explosão resultou "uma vítima com ferimento graves", um homem de 89 anos que "foi transportado para o hospital de Leiria", acrescentou a mesma fonte.

O alerta para a ocorrência foi dado às 9h15 e no local estiveram 13 operacionais, apoiados por cinco veículos dos bombeiros de Alcobaça, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Leiria e a GNR.