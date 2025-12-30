Faculdade de Medicina do Porto levanta suspensão a professor acusado de assédio

A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) levantou a suspensão provisória a um professor acusado em outubro por alunas de importunação em redes sociais, avançou esta terça-feira o diretor da FMUP, Altamiro da Costa Pereira.

"A jurista [da Reitoria da Universidade do Porto] que fez o inquérito concluiu pelo arquivamento", avançou à Lusa o diretor da FMUP, Altamiro da Costa Pereira.

Segundo declarou Altamiro da Costa Pereira, a jurista concluiu que não havia "provas nenhumas, na prática, sobre assédio ou sobre disrupção seja na vida académica, seja fora da vida académica".

A 25 de outubro, em resposta à Lusa por mensagem escrita, o professor em questão garantia que nunca tinha assediado ninguém "pessoalmente ou através de meios digitais".

À Lusa, o grupo de alunas da U.Porto que fez a denúncia contou que o professor da FMUP as seguia nas redes sociais, colocava "likes" (gosto) em fotos privadas, interagia com as "stories" (histórias em vídeo partilhadas) e mandava mensagens inoportunas".

A conclusão do inquérito segue agora para o reitor da Universidade do Porto, António de Sousa Pereira, que é a figura que tem o poder disciplinar para arquivar o processo.

"O processo ainda vai à Reitoria, mas acabei de levantar a suspensão do professor", disse o diretor da FMUP, acrescentando que o docente recomeça a trabalhar nos próximos dias, designadamente na vigilância de exames e orientações de teses de mestrado.

"No dia 5 [de janeiro], [o professor] já vai vigiar exames".