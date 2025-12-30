GNR regista quatro mortos nas estradas em três dias

Quatro pessoas morreram em acidentes rodoviários entre 27 e 29 de dezembro, no âmbito da Operação “Natal e Ano Novo 2025/2026”, revelou a Guarda Nacional Republicana em dados provisórios referentes à terceira fase da operação, intitulada “Ano Novo em segurança”.

No mesmo período, entre as 0h00 de 27 de dezembro e as 23h59 de 29 de dezembro, a GNR registou um total de 521 acidentes, que provocaram ainda 13 feridos graves e 159 feridos ligeiros.

As vítimas mortais são quatro homens, com idades entre os 41 e os 56 anos. O primeiro acidente ocorreu na noite de 27 de dezembro, na Autoestrada A1, em Minde, no concelho de Alcanena, distrito de Santarém, na sequência do despiste de um veículo ligeiro, que vitimou um homem de 54 anos.

No dia seguinte, a 28 de dezembro, foram registadas duas mortes: uma na Estrada Nacional 9, em Gibraltar, Torres Vedras, distrito de Lisboa, após o despiste de um motociclo, que provocou a morte de um homem de 56 anos; e outra na Estrada Nacional 15, em Lixa, distrito do Porto, numa colisão entre um ligeiro e um motociclo, da qual resultou a morte de um homem de 41 anos.

Já na madrugada de 29 de dezembro, um despiste de motociclo na Estrada Nacional 111, em Tentúgal, no concelho de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, causou a morte de um homem de 45 anos.

No plano da fiscalização rodoviária, a GNR fiscalizou 25.759 condutores. Destes, 164 conduziam com excesso de álcool, tendo sido detidas 105 pessoas por apresentarem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 49 pessoas por condução sem habilitação legal.

Durante este período, foram detetadas 3.986 contraordenações rodoviárias, com destaque para 726 por excesso de velocidade, 59 por condução sob o efeito do álcool, 103 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistemas de retenção para crianças, 82 por uso indevido do telemóvel durante a condução, 513 por falta de inspeção periódica obrigatória e 169 por ausência de seguro de responsabilidade civil.

A GNR garante que vai continuar a reforçar a fiscalização rodoviária nos próximos dias, com especial atenção à condução sob o efeito do álcool e de drogas, ao excesso de velocidade, ao uso do telemóvel ao volante, à utilização dos sistemas de segurança e ao cumprimento das regras de ultrapassagem, mudança de direção e cedência de passagem.