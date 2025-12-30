Gouveia e Melo não é arguido, mas MP confirma investigação a contratos na Marinha

O Ministério Público (MP) confirma que está em curso - e já na fase final - um inquérito relacionado com contratos de adjudicação de serviços na Marinha aprovados por Henrique Gouveia e Melo.

Em resposta à Renascença, a Procuradoria-Geral da República esclarece que o processo se encontra na fase final de investigação no DIAP - Departamento de Investigação e Ação Penal - de Almada.

A PGR sublinha ainda que Henrique Gouveia e Melo não é arguido neste processo.

Recorde-se que, na segunda-feira, também em resposta à Renascença, a Marinha afirmou não ter sido alvo de qualquer notificação por parte do Ministério Público relativamente a esta investigação.

Segundo a revista "Sábado", o inquérito incide sobre 57 contratos aprovados por Henrique Gouveia e Melo entre 2017 e 2020, todos celebrados com a mesma empresa.



O candidato presidencial Gouveia e Melo afirmou esta segunda-feira, nos Açores, desconhecer a investigação noticiada pela revista Sábado, que refere a existência de um inquérito do Ministério Público relacionado com ajustes diretos na Marinha, quando era comandante naval.

Em declarações aos jornalistas, Gouveia e Melo garantiu nunca ter sido ouvido num processo sobre decisões de contratação que foram despachados por uma estrutura abaixo da sua posição na Marinha.

Segundo a Sábado, o Ministério Público mantém há pelo menos quatro anos uma investigação relacionada com 57 contratos de aquisição de coletes de salvação insufláveis, alegadamente adjudicados por ajuste direto. A investigação terá sido atribuída à Polícia Judiciária Militar, que entregou um relatório ao Ministério Público há cerca de quatro anos.

Confrontado com estas informações, o candidato presidencial rejeitou qualquer envolvimento pessoal. “Só ganhei o meu ordenado. Nunca tive contactos com fornecedores. Portanto, venham-me acusar na cara e com provas que eu tive ganhos diretos. Não venham é insinuar”, disse.

Gouveia e Melo questionou ainda o momento em que a notícia surge, a poucos dias do fim do processo eleitoral. “Como é que a 15 dias do processo eleitoral, do fim do processo eleitoral, aparece uma coisa de 2017 ou 2018? Não há uma coincidência? E essa coincidência acho muito estranha”, afirmou.

O candidato reiterou que sempre pautou a sua atuação pela integridade e transparência. “Eu não sou opaco. Não tive nenhum empresário que me pagasse. Não tive nenhum empresário com quem eu tivesse associado. Portanto, a minha vida e a minha integridade é a coisa mais importante para mim”, concluiu.