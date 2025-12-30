Governo afasta administração do Hospital São José

O Governo decidiu não reconduzir o conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de São José, em Lisboa, avançou esta terça-feira o Observador e confirmou a Renascença. O mandato termina na quarta-feira, 31 de dezembro.

Rosa Valente Matos deixa o São José ao fim de seis anos e vai ser substituída em 2026 por Miguel Paiva, um militante do PSD, adianta o site de informação.

Numa mensagem enviada aos funcionários da ULS São José, a que a Renascença teve acesso, a administradora confirmou que está de saída: "Aproximando-se o termo do nosso mandato, reunimos recentemente com a senhora Ministra da Saúde, tendo sido informados que este órgão colegial não continuará em funções".

Rosa Valente Matos faz um balanço positivo do trabalho realizado nos últimos seis anos: "Encerramos este ciclo com um claro sentido de dever cumprido por todas estas conquistas, mas também com um orgulho imenso por fazermos para sempre parte da história de uma instituição que faz a diferença na vida de milhares de pessoas todos os dias", salientou.

“Não me foi dada nenhuma justificação, foi uma vontade do Governo e da Direção Executiva do SNS”, sublinha Rosa Valente Matos, em declarações ao Observador.

