Governo afasta administração do Hospital São José

30 dez, 2025 - 20:55 • Ricardo Vieira , Marisa Gonçalves
O Governo decidiu não reconduzir o conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de São José, em Lisboa, avançou esta terça-feira o Observador e confirmou a Renascença. O mandato termina na quarta-feira, 31 de dezembro.
Rosa Valente Matos deixa o São José ao fim de seis anos e vai ser substituída em 2026 por Miguel Paiva, um militante do PSD, adianta o site de informação.
Numa mensagem enviada aos funcionários da ULS São José, a que a Renascença teve acesso, a administradora confirmou que está de saída: "Aproximando-se o termo do nosso mandato, reunimos recentemente com a senhora Ministra da Saúde, tendo sido informados que este órgão colegial não continuará em funções".
Rosa Valente Matos faz um balanço positivo do trabalho realizado nos últimos seis anos: "Encerramos este ciclo com um claro sentido de dever cumprido por todas estas conquistas, mas também com um orgulho imenso por fazermos para sempre parte da história de uma instituição que faz a diferença na vida de milhares de pessoas todos os dias", salientou.
“Não me foi dada nenhuma justificação, foi uma vontade do Governo e da Direção Executiva do SNS”, sublinha Rosa Valente Matos, em declarações ao Observador.
Perante o silêncio do Ministério da Saúde, a administradora hospitalar tomou a iniciativa de pedir uma reunião com a ministra Ana Paula Martins.
Rosa Valente Matos, militante socialista e membro do Secretariado Nacional do PS, admite que a ligação partidária poderá ter pesado na decisão do Governo.
Da ULS São José fazem parte o Hospital de S. José, Hospital de Santo António dos Capuchos, Hospital de Santa Marta, Hospital de D. Estefânia, Hospital de Curry Cabral, Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Hospital de São Lázaro, Hospital Júlio de Matos e Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto.
O conselho de administração da ULS de Coimbra, liderado por Alexandre Lourenço, também poderá não ser reconduzido.
Contactado pela Renascença, Alexandre Lourenço diz não ter recebido qualquer indicação sobre a eventual suspensão de mandato.
Garante que, nesta altura, está mais preocupado com a afluência de utentes devido às infeções respiratória e parece-lhe um contrassenso estar a discutir essa matéria, face às dificuldades que as instituições estão a atravessar.
[notícia atualizada às 22h34]