Hospital de Leiria sobe nível do plano de contingência por "aumento significativo" de idas às urgências

30 dez, 2025 - 16:33 • Lusa
A Unidade Local de Saúde da Região de Leiria aumentou o Plano de Contingência para o nível 2, na sequência da monitorização efetuada, que evidencia um "aumento significativo da afluência de utentes ao serviço de urgência".
A decisão foi tomada na sequência da reunião do Grupo de Trabalho do Plano de Contingência Sazonal de Inverno da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria (ULSRL), que constatou o aumento da afluência ao serviço de urgência geral, sendo que "no dia de ontem quase duplicou", referiu a unidade, numa nota de imprensa.
A ULSRL refere que a "maioria dos atendimentos está relacionada com situações de infeções respiratórias".
"Como resposta, foi determinado o reforço da capacidade assistencial, passando para 32 camas em nível de contingência e do reforço das equipas", salientou a ULSRL, que destacou o "papel fundamental dos cuidados de saúde primários, que continuam a assegurar uma resposta relevante à população".
De acordo com o comunicado, na segunda-feira, "foram realizadas mais de 1.200 consultas de doença aguda, contribuindo para o acompanhamento adequado dos utentes e para a redução da pressão sobre o serviço de urgência".
Cerca das 12h13 de hoje, o serviço de urgência geral de Leiria estava com um tempo médio de espera superior a 10 horas para primeira observação médica (a seguir à triagem), segundo a página online do Serviço Nacional de Saúde.
Na nota de imprensa, a ULSRL revelou que às 14h00 de hoje encontravam-se 21 utentes em espera para a primeira observação médica, com um tempo médio de espera de 02h07.
Por prioridade clínica, as situações triadas com a pulseira amarela (urgente) tinham um tempo médio de espera de 01h43, com 12 utentes a aguardar por atendimento.
No que respeita à espera para triagem, estavam três utentes, com um tempo médio de oito minutos.
"Reitera-se o apelo à adoção das medidas de etiqueta respiratória na comunidade, bem como à importância de a população contactar previamente a linha SNS 24 antes de se deslocar ao serviço de urgência, permitindo um encaminhamento mais rápido, próximo e adequado às necessidades de cada situação clínica", alertou a ULSRL.
A ULSRL ativou o nível 1 do Plano de Contingência Saúde Sazonal - Módulo Inverno, no dia 4 de dezembro, devido ao aumento da procura dos serviços e à necessidade de reforçar a resposta.
Segundo uma informação enviada à agência Lusa, a ativação do nível 1 (de um total de quatro) deveu-se "ao aumento da procura dos serviços de saúde, sobretudo por situações respiratórias, e à necessidade de reforçar a capacidade de resposta numa fase de maior pressão assistencial".
"O nível 1 é acionado quando se verifica um crescimento contínuo da procura, especialmente no internamento hospitalar, e implica a implementação de várias medidas de reforço", explicou nessa ocasião a ULS.
A área de influência da ULS da Região de Leiria corresponde aos concelhos de Alcobaça, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Ourém, Pombal e Porto de Mós. Compreende três hospitais (Leiria, Pombal e Alcobaça) e 10 centros de saúde.