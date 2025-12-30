Hospital de Leiria sobe nível do plano de contingência por "aumento significativo" de idas às urgências

A Unidade Local de Saúde da Região de Leiria aumentou o Plano de Contingência para o nível 2, na sequência da monitorização efetuada, que evidencia um "aumento significativo da afluência de utentes ao serviço de urgência".

A decisão foi tomada na sequência da reunião do Grupo de Trabalho do Plano de Contingência Sazonal de Inverno da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria (ULSRL), que constatou o aumento da afluência ao serviço de urgência geral, sendo que "no dia de ontem quase duplicou", referiu a unidade, numa nota de imprensa.

A ULSRL refere que a "maioria dos atendimentos está relacionada com situações de infeções respiratórias".

"Como resposta, foi determinado o reforço da capacidade assistencial, passando para 32 camas em nível de contingência e do reforço das equipas", salientou a ULSRL, que destacou o "papel fundamental dos cuidados de saúde primários, que continuam a assegurar uma resposta relevante à população".

De acordo com o comunicado, na segunda-feira, "foram realizadas mais de 1.200 consultas de doença aguda, contribuindo para o acompanhamento adequado dos utentes e para a redução da pressão sobre o serviço de urgência".

Cerca das 12h13 de hoje, o serviço de urgência geral de Leiria estava com um tempo médio de espera superior a 10 horas para primeira observação médica (a seguir à triagem), segundo a página online do Serviço Nacional de Saúde.