Incêndio consome casa em Monção, autoridades procuram idosa desaparecida

30 dez, 2025 - 13:27 • Lusa

Segundo o presidente da Câmara de Monção, "as buscas pela idosa de 77 anos decorreram até às 5h00 e foram retomadas hoje para ver se é encontrada nos escombros ou se terá fugido".

A+ / A-

Um incêndio que deflagrou às 22h41 de segunda-feira destruiu por completo uma habitação em Riba de Mouro, Monção, tendo sido retomadas hoje as buscas pela idosa que residia, sozinha na casa, revelou a proteção civil.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho disse que a "habitação ardeu na totalidade e que se suspeita de que havia alguém no interior".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

À Lusa, o presidente da Câmara de Monção, no distrito de Viana do Castelo referiu que "as buscas pela idosa de 77 anos decorreram até às 5h00 e foram retomadas hoje para ver se é encontrada nos escombros ou se terá fugido".

"As buscas foram retomadas com máquinas mais pesadas", afirmou António Barbosa, acrescentando serem desconhecidas as causas do incêndio.

Segundo o autarca social-democrata, "a Polícia Judiciária (PJ) esteve no local durante a madrugada e vai voltar a deslocar-se ao local durante o dia de hoje".

O incêndio mobilizou para Riba de Mouro, freguesia mais longínqua do concelho de Monção, e para Cavenca, o lugar mais longínquo dentro da freguesia, 12 viaturas e 28 operacionais dos Bombeiros Voluntários, GNR e PJ.

