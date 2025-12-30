Madeira mantém fogo de artifício na passagem de ano

O fogo de artifício de passagem de ano na Madeira vai acontecer à meia-noite como é tradicional, apesar dos avisos de mau tempo, garantiu esta terça-feira o presidente do governo regional.

Miguel Albuquerque disse, em conferência de imprensa, que o agravamento do estado do tempo só deverá acontecer durante a madrugada de quinta-feira, 1 de janeiro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Pode haver chuva, mas a chuva não é um problema. Vai haver alguma pluviosidade, mas não é como vai acontecer às 3h00, 4h00 ou 5h00 da manhã", declarou.

O presidente do governo regional da Madeira encara a situação com "normalidade, segurança e tranquilidade" e sublinha, que neste momento, "não há nenhum problema para a realização da festa e do fogo do fim do ano".

"Se houvesse, como está previsto, o aviso laranja para a meia-noite, o que nós íamos fazer era antecipar o fogo para as 20h00. Felizmente isso não vai acontecer", salientou Miguel Albuquerque.

O fogo de artifício durante o réveillon atrai todos os anos milhares de turistas à ilha da Madeira.

O tradicional espetáculo pirotécnico decorre no Funchal e terá a duração de oito minutos, com fogo lançando a partir de 58 postos – 26 localizados no anfiteatro, 25 na avenida marginal e cinco em embarcações ao largo da baía –, num total de 22 toneladas de material pirotécnico e 97 mil disparos.



De acordo com o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a costa sul da Madeira vai estar em aviso laranja devido à chuva a partir das 3h00 de quinta-feira, 1 de janeiro. Nas regiões montanhosas, o aviso laranja começa às 00h00.