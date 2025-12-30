Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 30 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Meteorologia

Madeira mantém fogo de artifício na passagem de ano

30 dez, 2025 - 19:27 • Ricardo Vieira

Miguel Albuquerque disse esta terça-feira que o agravamento do estado do tempo só deverá acontecer durante a madrugada de quinta-feira, 1 de janeiro.

A+ / A-

O fogo de artifício de passagem de ano na Madeira vai acontecer à meia-noite como é tradicional, apesar dos avisos de mau tempo, garantiu esta terça-feira o presidente do governo regional.

Miguel Albuquerque disse, em conferência de imprensa, que o agravamento do estado do tempo só deverá acontecer durante a madrugada de quinta-feira, 1 de janeiro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Pode haver chuva, mas a chuva não é um problema. Vai haver alguma pluviosidade, mas não é como vai acontecer às 3h00, 4h00 ou 5h00 da manhã", declarou.

O presidente do governo regional da Madeira encara a situação com "normalidade, segurança e tranquilidade" e sublinha, que neste momento, "não há nenhum problema para a realização da festa e do fogo do fim do ano".

"Se houvesse, como está previsto, o aviso laranja para a meia-noite, o que nós íamos fazer era antecipar o fogo para as 20h00. Felizmente isso não vai acontecer", salientou Miguel Albuquerque.

O fogo de artifício durante o réveillon atrai todos os anos milhares de turistas à ilha da Madeira.

De acordo com o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a costa sul da Madeira vai estar em aviso laranja devido à chuva a partir das 3h00 de quinta-feira, 1 de janeiro. Nas regiões montanhosas, o aviso laranja começa às 00h00.

[em atualização]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 30 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Comprar casa como assina a Netflix? Cliff Curtis explica

Comprar casa como assina a Netflix? Cliff Curtis expli(...)