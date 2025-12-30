Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 30 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Médicos de urgência no Hospital de Faro na passagem de ano são insuficientes

30 dez, 2025 - 17:51 • Lusa

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul critica a escala de urgência no Hospital de Faro para o último dia do ano. Só um pediatra e três médicos estarão de serviço na urgência externa.

A+ / A-

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul criticou esta terça-feira a existência de apenas um pediatra e três médicos para garantir a urgência externa no Hospital de Faro na noite de fim de ano, situação que considera "claramente insuficiente".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"Este quadro é claramente insuficiente para uma região com mais de 460 mil habitantes e que é um destino para milhares de pessoas durante a passagem de ano", afirma o Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS), em comunicado.

Para os representantes dos médicos, esta situação, no último dia de 2025, "não garante os mínimos previstos por lei", que, segundo esta entidade, "prevê a presença de pelo menos dois pediatras".

O sindicato considera que "apenas um pediatra na urgência externa de Faro para todo o Algarve, além de três outros médicos" ameaça os cuidados de saúde às crianças em toda a região, uma vez que a urgência de Portimão estará encerrada.

"O Ministério da Saúde e o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve tardaram em encontrar soluções", acusa o SMZS.

De acordo com o sindicato, a urgência interna de Pediatria também estará com "fortes limitações", sem nenhum pediatra escalado, estando duas médicas pediatras apenas ao serviço da Neonatologia.

O SMZS afirma que a falta de médicos pediatras na urgência "seria previsível", recordando que já no ano passado os sindicatos denunciaram "uma situação idêntica".

"A degradação dos cuidados de saúde pediátricos no país, e em particular no Algarve, é uma mancha negra que deveria envergonhar o governo. Nestes últimos anos, os sucessivos governos têm criado esta situação, empurrando os médicos para fora do SNS", afirmam os representantes dos médicos.

O sindicato apela ao Ministério da Saúde para "abandonar a sua postura intransigente e mostrar abertura negocial para melhorar as condições de trabalho dos médicos e garantir o pleno funcionamento do SNS".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 30 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Comprar casa como assina a Netflix? Cliff Curtis explica

Comprar casa como assina a Netflix? Cliff Curtis expli(...)