Metro de Lisboa funciona até à 1h00 na Passagem de Ano

O Metropolitano de Lisboa vai prolongar o horário de funcionamento na noite de Passagem de Ano. Em comunicado, a empresa informa que a circulação de comboios decorre entre as 06h30 do dia 31 de dezembro e a 1h00 do dia 1 de janeiro, sendo o serviço retomado às 06h30 desse mesmo dia.

Devido aos festejos de fim de ano na Praça do Comércio, a estação Terreiro do Paço encerra às 17h00 de 31 de dezembro de 2025, reabrindo apenas às 6h30 de 1 de janeiro de 2026.

Há também condicionamentos na estação Restauradores. O acesso ao interface da CP – Comboios de Portugal fecha a partir das 22h00 de 31 de dezembro, voltando a estar disponível às 6h30 do primeiro dia do novo ano.

O Metropolitano de Lisboa aproveita a nota para desejar a todos os clientes “um próspero Ano Novo”.