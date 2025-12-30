Ouvir
Mulher de 25 anos detida em Valença com mais de 14 mil doses de droga

30 dez, 2025 - 13:50 • Olímpia Mairos

Suspeita foi intercetada na A3, sem carta de condução, com haxixe e liamba no interior da viatura.

A+ / A-

Uma mulher de 25 anos foi detida em flagrante delito por tráfico de estupefacientes, no concelho de Valença, numa operação do Comando Territorial de Viana do Castelo, através do Posto Territorial de Valença. A detenção ocorreu no dia 28 de dezembro, na sequência de uma denúncia recebida pelas autoridades.

Segundo o comunicado da GNR, a intervenção teve início “na sequência de uma denúncia a dar conta que, numa viatura, estaria a ser transportado produto estupefaciente, na Autoestrada n.º 3 (A3)”.

Os militares da Guarda “encetaram de imediato diligências que permitiram intercetar o veículo e proceder à sua abordagem e fiscalização”, lê-se na nota.

Durante a ação, foi apurado que a condutora “para além de não possuir habilitação legal para conduzir, transportava, no interior da viatura, uma mochila contendo produto estupefaciente”, situação que levou à sua detenção em flagrante.

No seguimento da operação, a GNR apreendeu um total de 14.148 doses de haxixe e 216 doses de liamba, bem como 82,95 euros em numerário, 25 sacos tipo ‘zip’, uma balança de precisão, uma faca de corte, um veículo e uma mochila.

A mulher foi constituída arguida e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Valença.

A GNR adianta ainda que esta ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Valença, do Destacamento Territorial de Valença.

