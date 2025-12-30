Ouvir
Aeroporto de Lisboa

OSCOT diz que suspensão do sistema europeu de controlo de fronteiras não põe segurança em risco

30 dez, 2025 - 21:37 • Marisa Gonçalves

Em declarações à Renascença, Jorge Bacelar Gouveia aponta o dedo ao que diz ser a "incapacidade do Governo assumir as suas responsabilidades".

OSCOT diz que suspensão do sistema europeu de controlo de fronteiras não põe segurança em risco. Foto: Ana Catarina André/RR

A suspensão do sistema europeu de controlo de fronteiras no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, não compromete a segurança do país, diz à Renascença o presidente da assembleia geral do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), Jorge Bacelar Gouveia.

Para conter os constrangimentos nas chegadas do aeroporto, o Governo suspendeu, por três meses, o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários. O mesmo sistema que tem provocado longas filas de espera, nos últimos meses.

Para Jorge Bacelar Gouveia, a segurança nacional não fica posta em causa com esta decisão, porque os passageiros que não pertencem ao espaço europeu de livre circulação voltam a ser controlados através do sistema antigo de leitura de passaporte.

"Se houvesse perigo, esse perigo já teria existido antes do sistema ter entrado em funcionamento e o sistema entrou em funcionamento há poucos meses", sublinha o responsável do OSCOT.

“É um novo sistema que é mais exigente do ponto de vista dos requisitos que exige aqueles que entram, mas eu penso que que isso se deve, segundo sei, a problemas de ordem técnica. Penso que os servidores têm funcionado mal porque há uma grande afluência de pessoas, mas penso que isso pode ser uma medida para, nesta altura do Natal, não engarrafar o aeroporto e não impedir as pessoas de chegarem a casa a tempo e horas”, sublinha em declarações à Renascença.

Por outro lado, Jorge Bacelar Gouveia entende que deveria ter havido maior capacidade de antecipação do Governo, face aos constrangimentos que há vários meses se verificam no aeroporto de Lisboa, por forma a não sair prejudicada a imagem do país.

“Não é bom para o Governo, nem para o planeamento da sua política de segurança de fronteiras porque a dimensão tecnológica também é muito importante, hoje em dia, numa política de segurança de fronteiras. Penso que, nesse aspeto, o Governo sai-se mal porque, além de mais, dá uma imagem muito má do país do ponto de vista europeu", lamenta.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna anunciou que o Aeroporto Humberto Delgado, vai ser reforçado "de imediato" com militares da GNR com formação certificada no controlo de fronteiras.

A tutela indicou ainda que vai ser aumentada em cerca de 30% a capacidade de equipamentos eletrónicos e físicos de controlo das fronteiras externas.

O Governo justifica o reforço das medidas de contingência no aeroporto de Lisboa com "o agravamento dos constrangimentos na zona de chegadas" de passageiros não-europeus provenientes de fora do espaço Schengen devido à evolução do novo sistema de entradas e saídas da União Europeia.

Saiba Mais
