OSCOT diz que suspensão do sistema europeu de controlo de fronteiras não põe segurança em risco

A suspensão do sistema europeu de controlo de fronteiras no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, não compromete a segurança do país, diz à Renascença o presidente da assembleia geral do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), Jorge Bacelar Gouveia.

Para conter os constrangimentos nas chegadas do aeroporto, o Governo suspendeu, por três meses, o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários. O mesmo sistema que tem provocado longas filas de espera, nos últimos meses.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Para Jorge Bacelar Gouveia, a segurança nacional não fica posta em causa com esta decisão, porque os passageiros que não pertencem ao espaço europeu de livre circulação voltam a ser controlados através do sistema antigo de leitura de passaporte.

"Se houvesse perigo, esse perigo já teria existido antes do sistema ter entrado em funcionamento e o sistema entrou em funcionamento há poucos meses", sublinha o responsável do OSCOT.

“É um novo sistema que é mais exigente do ponto de vista dos requisitos que exige aqueles que entram, mas eu penso que que isso se deve, segundo sei, a problemas de ordem técnica. Penso que os servidores têm funcionado mal porque há uma grande afluência de pessoas, mas penso que isso pode ser uma medida para, nesta altura do Natal, não engarrafar o aeroporto e não impedir as pessoas de chegarem a casa a tempo e horas”, sublinha em declarações à Renascença.