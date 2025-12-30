Portugal a menos de 8 mil pessoas de cumprir meta de 2,5 milhões de vacinados contra a gripe

O alargamento da vacinação sazonal a todas as crianças dos 6 aos 23 meses, independentemente de serem saudáveis ou pertencerem a grupos de risco, constituiu a principal novidade da Campanha de Vacinação Sazonal 2025/2026.

Os dados publicados no relatório da vacinação sazonal da DGS indicam que a cobertura vacinal contra a gripe nas pessoas com mais de 85 anos está nos 86,74% , no grupo etário entre os 80 e os 84 anos está nos 77,88%, no grupo entre os 70 e os 79 anos situa-se nos 74,21% e nos maiores de 65 anos nos 71,94%.

As autoridades de saúde têm reforçado o apelo à vacinação devido ao aumento das infeções respiratórias agudas e dos casos de gripe que têm causado um aumento da procura das urgências, do INEM e da Linha SNS 24.

Também se observou um aumento da proporção de episódios de urgência por síndrome gripal (4,93%, +0,08 pontos percentuais).

Segundo o último relatório da Resposta Sazonal em Saúde Vigilância e Monitorização da Direção-Geral da Saúde (DGS), relativo à semana de 15 a 21 de dezembro, verificou-se um aumento total de episódios de urgência hospitalar (124.237, +1,9% em relação à semana anterior) e um aumento da proporção de episódios de urgência por infeção respiratória aguda (9,1%, +0,2 pontos percentuais).

Mais 14.066 pessoas foram vacinadas contra a gripe na última semana, elevando para 2.492.594 o total de imunizados desde o início da campanha , quase atingindo a meta definida pela DGS de cerca de 2,5 milhões, revelam dados divulgados esta terça-feira.

A gripe está a manter os serviços de saúde do Médi(...)

Desde o início da campanha de vacinação sazonal em 23 de setembro já foram imunizadas 58.009 crianças, com idades entre os seis e os 23 meses, correspondendo a uma cobertura vacinal de 44,69%.

A cobertura vacinal da covid-19 é mais baixa do que a da gripe, atingindo 59,06% nos maiores de 85 anos, 47,74% entre os 80 e os 84 anos, 42,83% entre os 70 e os 79 anos e 42,86% nos maiores de 65 anos.

O último relatório da Resposta Sazonal em Saúde Vigilância e Monitorização, relativo à semana de 15 a 21 de dezembro de 2025, Portugal regista "uma atividade gripal epidémica com tendência crescente".

Nesta semana, verificou-se um aumento da proporção de episódios de urgência hospitalar de casos de gripe em crianças com menos de um ano (4,6%, +0,2 p.p. face à semana anterior) e em pessoas com 65 ou mais anos (21,5%; +1,5 pontos percentuais face à semana anterior).

Observou-se ainda um aumento da média móvel a sete dias da ocupação de camas em enfermaria por todas as causas (80,9%) e da ocupação de camas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por todas as causas (72,1%).

A proporção de doentes com diagnóstico de gripe admitidos em UCI, reportados pela Rede de Hospitais para a Vigilância Clínica e Laboratorial em UCI, diminuiu para 9%.

Segundo a DGS, a mortalidade geral esteve acima do esperado para a época do ano, tendo-se verificado um excesso de mortalidade nas regiões Norte e Centro e nos grupos etário dos 75 aos 84 anos e 85 e mais anos, respetivamente. .

Uma análise semanal preliminar às causas de morte revelou que a mortalidade proporcional por doenças do sistema respiratório (16,6%) apresentou uma tendência crescente, face às duas semanas anteriores, acima do observado no início da época (9,7% na semana 40 de 2025), e superior ao máximo observado na época 2024/2025 (16,5%).