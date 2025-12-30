PSP contabiliza dois mortos e 378 acidentes nas estradas durante operação de Ano Novo

O balanço das últimas 72 horas da operação de Ano Novo da PSP aponta para dois mortos, 115 feridos e 378 acidentes rodoviários.

De acordo com a PSP, os acidentes resultaram em oito feridos graves e 107 feridos ligeiros. As vítimas mortais dizem respeito a uma colisão ocorrida em Vila Nova de Gaia, no dia 28, e a um despiste registado em Benfica, Lisboa, no dia 29.

No mesmo período, a PSP efetuou 185 detenções em todo o território nacional. Deste total, 102 estão relacionadas com crimes rodoviários, destacando-se 65 detenções por condução em estado de embriaguez, 30 por falta de habilitação legal para conduzir e sete por outros ilícitos rodoviários. Foram ainda detidas 11 pessoas por crimes contra a propriedade, como furtos e roubos, e 19 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 14.779 doses individuais de droga.

A operação resultou também na apreensão de duas armas de fogo, 10 armas brancas, oito munições e duas outras armas, quer como medida cautelar quer no seguimento de nove detenções por posse de arma proibida. Foram igualmente apreendidos 326 artigos de pirotecnia.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP controlou 3.452 condutores e fiscalizou 4.627 viaturas por radar, tendo detetado 905 infrações à legislação rodoviária. Entre as contraordenações mais frequentes estão a falta de inspeção periódica obrigatória (106), o excesso de velocidade (49), a ausência de seguro de responsabilidade civil (48), a condução sob o efeito do álcool (24) e o uso indevido do telemóvel durante a condução (19). Registaram-se ainda quatro infrações por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e de sistemas de retenção para crianças.

Com o reforço das festividades de Ano Novo, a PSP volta a alertar para a utilização segura de artigos de pirotecnia, apelando ao cumprimento das regras de segurança e ao uso exclusivo de produtos devidamente licenciados.

A polícia garante que continuará a incidir a operação nos eixos da prevenção, sensibilização e fiscalização, apelando a uma condução prudente, à moderação da velocidade — sobretudo em zonas de maior concentração de pessoas — e ao planeamento atempado das viagens, com pausas regulares nos percursos mais longos.