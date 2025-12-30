Renovar já? Novas regras europeias impõem atualização antecipada do Cartão de Cidadão

Milhares de cidadãos portugueses terão de renovar o Cartão de Cidadão antes do fim da validade impressa. A obrigatoriedade resulta da entrada em vigor do Regulamento (UE) 2025/1208, que estabelece novos requisitos de segurança e interoperabilidade entre documentos de identificação dos Estados-Membros.

Os cartões emitidos antes da adoção do novo modelo, em junho de 2024, poderão deixar de ser aceites progressivamente, mesmo que ainda estejam dentro do prazo de validade.

A mudança não é opcional nem gradual: implica a renovação obrigatória do documento para todos os cidadãos abrangidos.

As novas regras exigem a presença de dois elementos tecnológicos: a zona de leitura ótica (MRZ) e um chip contactless com dados biométricos. Cartões sem estes componentes perdem validade legal, por etapas, até 2031.

Segundo o Instituto dos Registos e do Notariado, os prazos para renovação são os seguintes: cartões sem MRZ devem ser renovados até 3 de agosto de 2026; os que têm MRZ mas não têm chip contactless devem ser renovados até 3 de agosto de 2031.

Há, contudo, uma exceção: cidadãos com 70 anos ou mais a 2 de agosto de 2021, que possuam cartão com MRZ, podem mantê-lo até à validade inscrita.

Desde junho de 2024, o Cartão de Cidadão português integra um chip de dupla interface, elementos gráficos de alta segurança e verificação biométrica facial e dactiloscópica.

Estas alterações preparam a base da futura Carteira Europeia de Identidade Digital, permitindo a utilização do documento português como chave digital válida em qualquer Estado-Membro da UE.

A renovação pode ser feita online, presencialmente nos balcões ou através de serviço externo para cidadãos com mobilidade reduzida.