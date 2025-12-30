Temperaturas em queda: Saiba como se proteger dos efeitos do frio

A ANEPC aconselha ainda a manter o corpo devidamente aquecido , recorrendo ao uso de várias camadas de roupa adequadas à temperatura ambiente, e a proteger as extremidades do corpo, como mãos, pés, cabeça e pescoço, através da utilização de luvas, gorro, cachecol, meias quentes e calçado apropriado.

Entre as principais recomendações, destaca-se a necessidade de evitar a exposição prolongada ao frio , bem como as mudanças bruscas de temperatura , que podem aumentar o risco de doenças respiratórias e cardiovasculares .

Perante a descida das temperaturas e o agravamento das condições meteorológicas típicas do inverno, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) reforça a importância da adoção de comportamentos preventivos para minimizar os efeitos do frio na saúde da população.

A hidratação é outro fator essencial durante os períodos de frio. A ingestão regular de sopas e bebidas quentes contribui para o bem-estar geral e para a manutenção da temperatura corporal. É igualmente fundamental prestar especial atenção aos grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças, pessoas com doenças crónicas e em situação de isolamento.

No que diz respeito às atividades ao ar livre, a ANEPC recomenda que sejam realizadas com precaução, evitando exposições prolongadas e respeitando as condições meteorológicas. Em casa, é importante manter as habitações aquecidas, assegurando sempre uma ventilação adequada, sobretudo quando são utilizadas lareiras ou braseiras.

Por razões de segurança, a Autoridade de Proteção Civil alerta ainda para que se evite o uso de dispositivos de aquecimento durante o sono, devendo todos os aparelhos ser desligados antes de se deitar, de forma a prevenir acidentes e intoxicações.

A ANEPC apela à responsabilidade individual e coletiva, reforçando a mensagem: “Cuide de si, cuide de todos”.