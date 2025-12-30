Transportes urbanos de Coimbra com circuitos gratuitos na passagem de ano

Assim, o circuito 1 vai ligar a zona do largo da Portagem - junto ao rio Mondego e Ponte de Santa Clara - ao Tovim, com passagem pelas avenidas Emídio Navarro, Lousã, Urbano Duarte e Mendes Silva, rotunda da Quinta da Nora, Bairro Norton de Matos, rotunda das Bandeiras, Solum e avenida Elísio de Moura.

"O objetivo passa por facilitar o acesso de todos à festa do Fim de Ano e proporcionar uma alternativa cómoda e segura ao uso de viatura própria durante o evento", justificou a autarquia.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o município de Coimbra informou ainda que a Metro Mondego irá manter o serviço regular do "metrobus" até às 23h30 de dia 31, "sem retoma posterior" .

Os autocarros incluídos nos quatro circuitos especiais irão circular entre as 21h30 e as 23h00 de dia 31 e entre as 02h00 e as 03h30 de 1 de janeiro.

As quatro linhas, "duas urbanas e duas mais periféricas, vão ligar a zona ribeirinha, onde se concentram os palcos do programa da Passagem de Ano, a diversos pontos do concelho", durante a noite de dia 31 e a madrugada do primeiro dia de janeiro de 2026.

Os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) vão disponibilizar quatro circuitos especiais de transporte noturno, de acesso gratuito, na noite de Fim de Ano, com quatro linhas de autocarros, anunciou esta terça-feira a Câmara Municipal.

Em sentido contrário, os autocarros passam pela rua Brigadeiro Correia Cardoso, Olivais, rua Bernardo de Albuquerque, Cruz de Celas, avenida Calouste Gulbenkian, Conchada, Casa do Sal, avenida Fernão de Magalhães, até à Portagem.

Neste circuito estão previstas quatro viagens com frequência de 40 minutos.

O mesmo número de viagens e a frequência de 40 minutos entre elas está prevista para o circuito 2 (na margem esquerda do Mondego, de Santa Clara, junto ao Convento de São Francisco até à rua da Bayer, em São Martinho do Bispo), com passagem em Almas de Freire, Póvoa, Covões, São Martinho do Bispo, Cruzeiro, Escola Superior Agrária, Almegue, avenida da Guarda Inglesa e novamente Santa Clara.

Já o circuito 3 ligará Santa Clara à zona sul do concelho de Coimbra, em Cernache, com passagem no Vale do Inferno, Alto dos Barreiros, rotunda da Cruz dos Morouços, Ladeira da Paula, cruzamento de Antanhol e Venda do Cego. O regresso, a partir da Interface de Cernache, passa por Lameira e cumpre, depois, o mesmo percurso da ida, também com quatro viagens, mas com 45 minutos de frequência.

Por último, o circuito 4 ligará a zona da Portagem ao norte do município, em Sargento-Mor, com as mesmas quatro viagens e 60 minutos de frequência, passando pela avenida Fernão Magalhães, Arnado, Casa do Sal, Estação de Coimbra-B, Loreto, Pedrulha, Ponte de Eiras (Interface), Fornos, Trouxemil e Adões. No regresso à Portagem, os autocarros passam por Zouparria do Monte, Souselas, Ribeiro de Vilela, Fornos, Ponte de Eiras, Pedrulha, Loreto, Estação de Coimbra-B, Casa do Sal e Arnado.

Na nota, os SMTUC "apelam a uma utilização consciente dos circuitos especiais, concebidos para permitir que todos possam usufruir gratuitamente da festa de Fim de Ano em Coimbra, com conforto, tranquilidade e segurança".

A Câmara Municipal de Coimbra "preparou um programa para celebrar a noite da passagem do ano", que vai decorrer das 21h30 às 06h00 em quatro palcos situados na baixa da cidade, nomeadamente no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, na Praça do Comércio, na Praça 08 de Maio e no Quebra-Costas.

"São mais de oito horas de música, 10 espetáculos, 28 artistas, entre esses Dino d"Santiago, Branko e MXGPU, que vão transformar a cidade num grande palco ao ar livre", observou o município.