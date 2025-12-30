ULS Braga estreia cirurgias cardiotorácicas e afirma-se como novo pólo de referência no SNS

A Unidade Local de Saúde de Braga realizou esta semana, com sucesso, as suas primeiras cirurgias cardiotorácicas, um marco histórico para a instituição e para a população da região do Minho. As intervenções realizadas incluíram uma cirurgia de revascularização do miocárdio (bypass coronário) e uma cirurgia de substituição de válvula aórtica, assinalando o arranque efetivo do tratamento cirúrgico da patologia cardiotorácica na instituição.

Para a administração da ULS Braga, este passo representa mais do que um avanço técnico. Em comunicado, o presidente do conselho de administração, Américo Afonso, sublinha que a estreia destas cirurgias “constitui um passo decisivo na afirmação da ULS Braga como centro de referência clínica”, refletindo “um compromisso claro com a equidade no acesso aos cuidados de saúde e com a excelência assistencial”.

O responsável destaca ainda que este resultado é fruto de um percurso longo e estruturado. “Este é o resultado de um trabalho de equipa exemplar, que alia competência técnica, planeamento rigoroso e uma visão estratégica orientada para as reais necessidades da população”, afirma, salientando o impacto direto deste investimento na proximidade e segurança dos cuidados prestados aos doentes.

A concretização desta nova valência envolveu múltiplas especialidades clínicas, com especial relevo para os serviços de Cardiologia, Anestesiologia e Medicina Intensiva, bem como para as equipas da área de gestão organizacional, responsáveis por garantir todas as condições técnicas, logísticas e de segurança exigidas por uma atividade cirúrgica altamente diferenciada.

Segundo Américo Afonso, este esforço coletivo traduz o posicionamento estratégico da instituição. “Este é um momento que reflete o empenho, o profissionalismo e a dedicação de todos os profissionais envolvidos neste projeto estruturante”, refere, acrescentando que se trata de “um trabalho coletivo que reforça o compromisso da ULS Braga com a melhoria contínua dos cuidados de saúde prestados à comunidade e com a construção de um SNS mais próximo, moderno e sustentável”.

A introdução da Cirurgia Cardíaca terá também reflexos diretos na atividade da Cardiologia de Intervenção, permitindo o alargamento da resposta no tratamento da doença valvular. A implantação percutânea de válvula aórtica está já prevista como próximo passo, representando um investimento clínico e tecnológico significativo e um avanço relevante no acesso a terapêuticas diferenciadas no âmbito do Serviço Nacional de Saúde.

O projeto de Cirurgia Cardíaca da ULS Braga, aprovado no final de 2023, surge no contexto da revisão da rede nacional de referenciação realizada nesse ano, que previu a abertura de dois novos centros no país, um dos quais na região do Minho, atendendo à elevada densidade populacional e às necessidades assistenciais identificadas. A sua implementação resultou de uma visão estratégica sustentada e de um trabalho conjunto e persistente, contando com a colaboração da ULS de São João.