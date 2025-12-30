VCI. Proibição de pesados é positiva mas "não vai resolver" trânsito, dizem automobilistas

O presidente da Área Metropolitana do Porto propõe e os utilizadores concordam: Pedro Duarte quer proibir os veículos pesados de usarem a Via de Cintura Interna (VCI) como medida complementar à isenção de portagens na A41/CREP em horas de ponta, proposta que já enviou ao ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.

“A solução que nós temos a propor ao Governo é que haja uma proibição de veículos pesados que atravessem a Via de Cintura Interna (VCI) dentro daqueles horários em que há abolição de portagens na CREP”, avançou Pedro Duarte, durante uma reunião da Assembleia Municipal do Porto, na segunda-feira.

Na zona de Campanhã, a Renascença questionou os automobilistas que abasteciam o carro numa bomba de combustível perto daquela via sobre o que achavam da medida e todos disseram concordar com a sua implementação.

"Era uma grande ajuda para minimizar os engarrafamentos. Os pesados terem horários que eles pudessem também circular, para também eles não serem prejudicados com os engarrafamentos, seria ótimo para todos", comenta Alexandra Ferreira.

Outros condutores, ainda que classifiquem a medida como positiva, mostram-se reticentes quanto à sua efetividade. Segundo os mais recentes dados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), referentes a 2024, todos os dias circulam, em média, 132,6 mil veículos, número que sobe para 136,1 mil veículos no troço mais congestionado da VCI, entre Freixo Norte e Francos. Comparando com o ano anterior, o tráfego na VCI aumentou 1,1%.

Mais do que dados, esta é a caótica realidade vivida por quem vive ou trabalha na zona do Porto e que faz José Luís Ribeiro salientar que "o problema são os ligeiros a mais".

"[A proibição] poderá melhorar o trânsito. Agora... acho que havia de existir outra alternativa para que o trânsito pudesse fluir melhor, não só retirar os pesados", termina.

A Renascença tentou uma reação do Ministério das Infraestruturas à proposta do também autarca do Porto, Pedro Duarte, mas não recebeu resposta até agora.