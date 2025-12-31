Ano novo chega com chuva, vento e neve na Serra da Estrela

O primeiro dia do ano vai ser marcado por céu muito nublado e pela chegada da chuva a grande parte do país.

Segundo o comunicado do IPMA, a aproximação do sistema frontal associado à depressão ‘Francis’ começará a provocar efeitos nas primeiras horas de quinta-feira.

A precipitação deverá começar por ser fraca no litoral, estendendo-se gradualmente às restantes regiões. A partir da tarde, a chuva poderá tornar-se mais frequente e por vezes moderada. Há ainda a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até ao início da tarde.

O vento vai soprar fraco a moderado de leste/sueste, podendo atingir os 30 km/h, mas deverá intensificar-se ao longo do dia. Na faixa costeira e nas terras altas, sobretudo nas regiões Centro e Sul, o vento tornar-se-á moderado a forte, entre 30 e 45 km/h, com rajadas que podem chegar aos 65 km/h no litoral e aos 85 km/h nas zonas de maior altitude.

No interior Norte e Centro, o IPMA alerta para a formação de neblina ou nevoeiro durante a manhã. Em algumas zonas do Nordeste Transmontano e da Beira Alta poderá formar-se sincelo, havendo também possibilidade de geada nestas regiões.

Quanto às temperaturas, prevê-se uma pequena subida das mínimas, em especial no Centro e Sul, e uma ligeira descida das máximas no Norte e Centro. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os -2 graus na Guarda e os 10 graus, enquanto as máximas deverão variar entre os 5 graus em Bragança e Vila Real, e os 17 graus em Faro.

Em Bragança, Guarda e Vila Real, o nevoeiro poderá ser persistente em alguns locais, com possibilidade de formação de sincelo, estando estas zonas sob aviso amarelo até ao meio-dia.

No Algarve, Faro estará sob aviso amarelo entre as 21h00 desta quinta-feira e as 6h00 de sexta-feira, devido à agitação marítima, com ondas de sudeste entre dois e dois metros e meio.

Já na Madeira, a costa sul encontra-se sob aviso amarelo para precipitação até às 3h00 de quinta-feira. A partir dessa hora, todo o arquipélago passa para aviso laranja até às 9h00, devido à passagem da depressão Francis.