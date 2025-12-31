Ano Novo. Mau tempo não cancela fogo-de-artifício na Madeira à meia-noite

O Governo da Madeira confirmou esta quarta-feira o espetáculo de fogo-de-artifício à meia-noite, indicando que a decisão decorre da "avaliação contínua e rigorosa da evolução das previsões meteorológicas" do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Considerando que a ocorrência do aviso laranja está prevista apenas a partir das 03h00 [de quinta-feira], o Governo Regional entende que não se justifica a alteração do espetáculo pirotécnico", refere a Secretaria do Turismo, Ambiente e Cultura em comunicado.

O executivo madeirense (PSD/CDS-PP) adianta, no entanto, que "a salvaguarda da população residente, dos visitantes e dos bens mantém-se como prioridade absoluta, razão pela qual foram ajustadas algumas componentes da animação associada às celebrações".

Deste modo, a animação prevista para a Praça do Povo será antecipada para as 22h30, sendo cancelado o espetáculo "Tina Turner Show".

O Mercado de Natal, localizado na Placa Central da Avenida Arriaga, no centro do Funchal, um dos locais mais frequentados na quadra festiva, encerrará às 01h00, tal como toda a animação da Praça do Povo.

"Face às condições meteorológicas previstas para a madrugada, o Governo Regional recomenda que, após o lançamento do fogo-de-artifício, as pessoas regressem às suas casas, unidades hoteleiras ou outros locais seguros, evitando a permanência em zonas expostas e deslocações desnecessárias durante a noite", refere o comunicado.

Já o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informou que, devido ao aviso meteorológico emitido para a Região Autónoma da Madeira, todos os percursos pedestres classificados estarão encerrados no dia 01 de janeiro de 2026 até às 12h00, recomendando o "cumprimento rigoroso das orientações das autoridades de Proteção Civil e a adoção de comportamentos responsáveis".

O Governo Regional da Madeira, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, sublinha que continuará a acompanhar de forma permanente a evolução das condições meteorológicas, em articulação com a Proteção Civil e forças de segurança, comprometendo-se a atualizar a informação sempre que se revele necessário.

Na terça-feira, o executivo madeirense indicou ter ponderado antecipar o espetáculo de fogo-de-artifício para as 20h00 desta quarta-feira, considerando que o aviso laranja estava inicialmente previsto para entrar em vigor às 00:00 de 01 de janeiro de 2026.

O tradicional espetáculo pirotécnico que assinala a passagem de ano na Madeira, um dos maiores cartazes da região, decorre no Funchal e terá a duração de oito minutos, com fogo lançando a partir de 58 postos localizados no anfiteatro, na avenida marginal e em embarcações ao largo da baía, num total de 22 toneladas de material pirotécnico e 97 mil disparos.

O IPMA colocou a costa sul da Madeira sob aviso amarelo para chuva entre as 18h00 desta quarta-feira e as 03h00 de quinta-feira, passando depois todo o arquipélago para aviso laranja até às 09h00, devido à passagem da depressão Francis.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.