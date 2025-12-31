Ouvir
ASAE apreende 21 carcaças de animais e instaura cinco processos-crime por abate clandestino

31 dez, 2025 - 14:55 • Lusa

Segundo a ASAE, os inquéritos instaurados foram comunicados ao Ministério Público e cinco pessoas foram constituídas arguidas e sujeitos a Termo de Identidade e Residência.

A ASAE apreendeu 21 carcaças de animais e instaurou cinco processos-crime por abate clandestino durante uma operação realizada nos últimos dias em Leiria, Viana do Castelo, Braga, Porto e Porto de Mós.

Em comunicado esta quarta-feira, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) dá conta que os cinco processos-crime instaurados foram por ilícito criminal contra a saúde pública de abate clandestino e as 21 carcaças de animais apreendidas foram de ovinos, caprinos e leitões.

A ASAE adiantou que a carne foi "considerada como imprópria para consumo humano" após a realização de perícias por médico veterinário e por ser considerada "proveniente de abate clandestino", tendo depois sido destruída e encaminhada para unidade de transformação de subprodutos.

Esta operação, dominada "Matanza", realizou-se nos últimos dias e foi dirigida a estabelecimentos de comércio de carnes, de restauração e outros locais clandestinos situados em Leiria, Viana do Castelo, Braga, Porto e Porto de Mós, de acordo com a ASAE.

A ASAE alerta ainda para a compra e consumo público de carnes que não são inspecionados em estabelecimentos licenciados e verificados por médicos veterinários oficiais, o que coloca "em sério risco a saúde pública dos consumidores, pois estes locais não licenciados, são desprovidos de condições de higiene e funcionais, não havendo qualquer garantia quanto ao despiste de doenças zoonóticas, transmissíveis aos consumidores".

