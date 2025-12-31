Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 31 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Dez Conselhos de Administração de hospitais do SNS terminam hoje mandato

31 dez, 2025 - 17:52 • Lusa

Mandatos de dez conselhos de administração de Unidades Locais de Saúde terminam esta quarta-feira. Governo prepara substituições, incluindo na ULS de São José, em Lisboa.

A+ / A-

Dez conselhos de administração de Unidades Locais de Saúde (ULS) terminam hoje os respetivos mandatos, entre os quais o da ULS de São José, em Lisboa, indicou à Lusa a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Numa resposta enviada à Lusa, a direção executiva do SNS refere que os mandatos terminam hoje nas ULS do Nordeste (Bragança), Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real), S. João e Sto. António (Porto), Matosinhos, Coimbra, Médio Tejo (Abrantes), S. José (Lisboa), Litoral Alentejano (Santiago do Cacém) e Baixo Alentejo (Beja).

A direção executiva apenas confirma que os membros do conselho de administração da ULS de Trás-os-Montes e Alto Douro foram designados no Conselho de Ministros de 11 de dezembro, não comentando "nomeações que ainda não aconteceram".

Segundo o jornal Observador, o Governo vai afastar a administração da ULS de São José e escolher um militante do PSD para o cargo. O mesmo deverá acontecer com a administração da ULS de Coimbra, adianta a mesma publicação.

Numa mensagem enviada aos funcionários da ULS São José, citada por vários órgãos de comunicação social, Rosa Valente Matos, atual administradora, confirmou a saída: "Aproximando-se o termo do nosso mandato, reunimos recentemente com a senhora ministra da Saúde, tendo sido informados que este órgão colegial não continuará em funções".

"Encerramos este ciclo com um claro sentido de dever cumprido por todas estas conquistas, mas também com um orgulho imenso por fazermos para sempre parte da história de uma instituição que faz a diferença na vida de milhares de pessoas todos os dias", acrescentou a responsável, que deixa a liderança da ULS de Lisboa depois de seis anos no cargo.

Em declarações ao Observador, Rosa Valente de Matos, militante socialista e membro do Secretariado Nacional do PS, afirmou que não foi dada qualquer justificação, tendo sido "uma vontade do Governo e da direção executiva do SNS".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 31 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Comprar casa como assina a Netflix? Cliff Curtis explica

Comprar casa como assina a Netflix? Cliff Curtis expli(...)