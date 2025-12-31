Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 31 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Explosão provoca incêndio num prédio em Alcântara

31 dez, 2025 - 09:06 • João Malheiro , João Cunha

Bombeiros no terreno combatem chamas.

A+ / A-

Uma explosão pelas 07h30 desta quarta-feira levou a um incêndio num prédio na Rua Alexandre O'Neill, em Alcântara, Lisboa.

O edifício tem três pisos e a explosão terá ocorrido num destes andares.

No local, em combate às chamas, estão vários operacionais e veículos dos bombeiros, como constatou a Renascença pelas 09h00.

Acredita-se que a cobertura do edifício tenha ficado totalmente destruída e há visíveis destroços na rua, provocados pela explosão.

Não se sabe ainda o que terá causado o incidente, nem se haverá vítimas mortais ou feridos.

Explosão provoca incêndio num prédio em Alcântara Foto: João Cunha/RR
Explosão provoca incêndio num prédio em Alcântara Foto: João Cunha/RR
Explosão provoca incêndio num prédio em Alcântara Foto: João Cunha/RR
Explosão provoca incêndio num prédio em Alcântara Foto: João Cunha/RR

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 31 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Comprar casa como assina a Netflix? Cliff Curtis explica

Comprar casa como assina a Netflix? Cliff Curtis expli(...)