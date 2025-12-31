Explosão provoca incêndio num prédio em Alcântara

31 dez, 2025 - 09:06 • João Malheiro , João Cunha
Uma explosão pelas 07h30 desta quarta-feira levou a um incêndio num prédio na Rua Alexandre O'Neill, em Alcântara, Lisboa.
O edifício tem três pisos e a explosão terá ocorrido num destes andares.
No local, em combate às chamas, estão vários operacionais e veículos dos bombeiros, como constatou a Renascença pelas 09h00.
Acredita-se que a cobertura do edifício tenha ficado totalmente destruída e há visíveis destroços na rua, provocados pela explosão.
Não se sabe ainda o que terá causado o incidente, nem se haverá vítimas mortais ou feridos.