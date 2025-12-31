GNR alerta para perigos do fogo de artifício e reforça fiscalização nas estradas

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a reforçar os alertas para a utilização responsável de fogo de artifício e para os perigos na estrada durante as celebrações de Ano Novo, numa altura marcada por maior risco e excesso.

"Os artigos pirotécnicos não são brinquedos, porque são produtos que devem obedecer à legislação própria", advertiu o major João Gaspar, em declarações à Renascença, sublinhando a importância do respeito pelas regras de segurança e pela distância adequada entre os engenhos e pessoas ou objetos inflamáveis.

"A utilização destes artigos acarreta sempre riscos e queremos deixar as pessoas bem cientes disto", reforçou, alertando para lesões graves que podem ocorrer tanto no momento da explosão como após a deflagração.

"Podem causar diversas lesões, como queimaduras e ferimentos graves", destacou o responsável da GNR, que aconselha os cidadãos a contactarem as autoridades em caso de dúvidas sobre a utilização segura destes materiais.

Além dos alertas relacionados com o fogo de artifício, a GNR está também focada na segurança rodoviária, numa operação especial de patrulhamento das principais vias. Nos últimos quatro dias, nove pessoas perderam a vida em acidentes de viação.

"Sendo uma noite reconhecida por haver aqui alguns excessos, recomenda-se a todos os condutores que adotem uma condução responsável e cautelosa", afirmou João Gaspar, apontando o álcool e o uso do telemóvel ao volante como comportamentos de risco.

A GNR lembra que o sucesso das celebrações passa por uma atitude preventiva. "O nosso objetivo é que possamos aqui viver e aproveitar esta época festiva em segurança e, para tal, esse facto depende da responsabilidade de todos", concluiu o major.

As recomendações surgem numa altura em que se esperam milhares de deslocações e celebrações em todo o país.