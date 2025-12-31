GNR detém suspeito de causar acidente que deixou dois mortos na Maia em agosto

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem suspeito de causar um acidente rodoviário que provocou duas vítimas mortais e dois feridos muito graves, em agosto, na Maia, distrito do Porto.

A 15 de agosto, duas pessoas morreram na sequência de uma colisão entre três veículos ligeiros na Estrada Nacional (EN) 14, na Maia, de acordo com a Proteção Civil.

O embate frontal entre três veículos ligeiros, dois de passageiros e um de mercadorias, causou ainda três feridos graves, disse na altura à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

"Temos informação que uma viatura invadiu a faixa contrária originando uma colisão frontal", acrescentou.

Num comunicado, a GNR revelou que os militares desenvolveram diligências policiais que culminaram na localização do suspeito do crime, no concelho de Alenquer, distrito de Lisboa.

O homem de 51 anos, já "indiciado por diversos crimes de roubo agravado pelo resultado, furto e tráfico de estupefacientes", foi detido pelo Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal de Matosinhos.

Durante a operação, realizada na segunda-feira, a GNR apreendeu o material que se encontrava na posse do suspeito, incluindo uma arma de fogo, três munições e 30 doses de cocaína.

O homem foi constituído arguido, pelos crimes de tráfico de estupefacientes, resistência e coação, condução sem habilitação legal, condução perigosa e posse de arma proibida.

O caso já foi remetido para o Tribunal Judicial de Matosinhos, para a eventual aplicação de medidas de coação, sublinhou a GNR.