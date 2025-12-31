Poucos para tanto: GNR reforça aeroporto com efetivos já em défice

31 dez, 2025 - 17:23 • Pedro Mesquita , Fábio Monteiro
A GNR esclareceu esta quarta-feira que o aeroporto de Lisboa vai ser reforçado com 24 militares com formação de guarda de fronteira a partir da próxima terça-feira.
O porta-voz da Guarda Nacional Republicana, Carlos Canatário, adiantou à Renascença que os 24 militares da GNR vão trabalhar a partir da próxima terça-feira em “turnos flexíveis” compostos por equipas constituídas por 10 elementos e mais um supervisor.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
De acordo com o porta-voz da GNR, estes militares vão trabalhar na zona das chegadas para fazer o controlo da documentação.
Os 24 elementos da GNR têm formação certificada no controlo de fronteiras, mas na sexta-feira e na segunda-feira vão receber formação "meramente administrativa" por parte da PSP, Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) e da ANA, segundo a corporação, que desconhece durante quanto tempo os militares vão ficar no aeroporto de Lisboa.
O esclarecimento da GNR surge após a Lusa ter noticiado, citando fonte policial, que o aeroporto de Lisboa seria reforçado com 10 militares da GNR e que começariam a trabalhar no sábado, depois de receberam “uma ligeira formação” na sexta-feira.
Em declarações à Renascença, o presidente da Associação dos Profissionais da Guarda lamenta a decisão, sublinhando que os efetivos da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR “já são reduzidos” e que a saída dos militares “faz toda a diferença” no funcionamento diário da unidade.
“Contrariamente ao que têm vindo apenas redes sociais a dizer, a Guarda tem toda a competência para o exercício. No entanto, é de lamentar que se utiliza o pouco efetivo que existe na Guarda, até nesta valência da GNR, que é inserida na Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras”, afirma César Nogueira.
Filas no aeroporto
Sindicato dos Polícias Portugueses considera que o(...)
O responsável denuncia ainda que, apesar das novas funções atribuídas com a transferência de competências do SEF, “não receberam o efetivo necessário para fazer face a todos os compromissos”.
“Dez elementos faz toda a diferença no serviço diário desta valência porque, como disse, tem um efetivo reduzido. E numa altura destas, do ano das festividades, ainda mais se nota esse défice de efetivo”, conclui.
Líder socialista exige esclarecimentos sobre risco(...)
Na terça-feira, o Governo anunciou o reforço imediato com militares da Guarda Nacional Republicana como uma medida de contingência no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para reduzir os tempos de espera na zona das chegadas.
Outras das medidas para diminuir as filas foi a suspensão imediata do sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, denominado Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia, durante três meses no aeroporto de Lisboa, tendo a Comissão Europeia já avançado que vai pedir "mais detalhes" a Portugal sobre esta interrupção.
[notícia atualizada às 14h20 de 1 de janeiro de 2026]