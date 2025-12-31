Poucos para tanto: GNR reforça aeroporto com efetivos já em défice

A GNR esclareceu esta quarta-feira que o aeroporto de Lisboa vai ser reforçado com 24 militares com formação de guarda de fronteira a partir da próxima terça-feira.

O porta-voz da Guarda Nacional Republicana, Carlos Canatário, adiantou à Renascença que os 24 militares da GNR vão trabalhar a partir da próxima terça-feira em “turnos flexíveis” compostos por equipas constituídas por 10 elementos e mais um supervisor.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

De acordo com o porta-voz da GNR, estes militares vão trabalhar na zona das chegadas para fazer o controlo da documentação.

Os 24 elementos da GNR têm formação certificada no controlo de fronteiras, mas na sexta-feira e na segunda-feira vão receber formação "meramente administrativa" por parte da PSP, Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) e da ANA, segundo a corporação, que desconhece durante quanto tempo os militares vão ficar no aeroporto de Lisboa.

O esclarecimento da GNR surge após a Lusa ter noticiado, citando fonte policial, que o aeroporto de Lisboa seria reforçado com 10 militares da GNR e que começariam a trabalhar no sábado, depois de receberam “uma ligeira formação” na sexta-feira.

Em declarações à Renascença, o presidente da Associação dos Profissionais da Guarda lamenta a decisão, sublinhando que os efetivos da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR “já são reduzidos” e que a saída dos militares “faz toda a diferença” no funcionamento diário da unidade.

“Contrariamente ao que têm vindo apenas redes sociais a dizer, a Guarda tem toda a competência para o exercício. No entanto, é de lamentar que se utiliza o pouco efetivo que existe na Guarda, até nesta valência da GNR, que é inserida na Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras”, afirma César Nogueira.