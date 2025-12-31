Poucos para tanto: GNR reforça aeroporto com efetivos já em défice

31 dez, 2025 - 17:23 • Pedro Mesquita , Fábio Monteiro
Dez militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) vão ser destacados para o controlo de passaportes na zona das chegadas no aeroporto de Lisboa a partir do próximo sábado, avançou esta quarta-feira à Agência Lusa uma fonte policial.
Estes elementos terão recebido apenas uma “ligeira formação” antes de iniciarem funções na nova missão.
Em declarações à Renascença, o presidente da Associação dos Profissionais da Guarda lamenta a decisão, sublinhando que os efetivos da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR “já são reduzidos” e que a saída de dez militares “faz toda a diferença” no funcionamento diário da unidade.
“Contrariamente ao que têm vindo apenas redes sociais a dizer, a Guarda tem toda a competência para o exercício. No entanto, é de lamentar que se utiliza o pouco efetivo que existe na Guarda, até nesta valência da GNR, que é inserida na Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras”, afirma César Nogueira.
Filas no aeroporto
O responsável denuncia ainda que, apesar das novas funções atribuídas com a transferência de competências do SEF, “não receberam o efetivo necessário para fazer face a todos os compromissos”.
“Dez elementos faz toda a diferença no serviço diário desta valência porque, como disse, tem um efetivo reduzido. E numa altura destas, do ano das festividades, ainda mais se nota esse défice de efetivo”, conclui.
Na terça-feira, o Governo anunciou o reforço imediato com militares da Guarda Nacional Republicana como uma medida de contingência no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para reduzir os tempos de espera na zona das chegadas.
Outras das medidas para diminuir as filas foi a suspensão imediata do sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, denominado Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia, durante três meses no aeroporto de Lisboa, tendo a Comissão Europeia já avançado que vai pedir "mais detalhes" a Portugal sobre esta interrupção.