Poucos para tanto: GNR reforça aeroporto com efetivos já em défice

Dez militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) vão ser destacados para o controlo de passaportes na zona das chegadas no aeroporto de Lisboa a partir do próximo sábado, avançou esta quarta-feira à Agência Lusa uma fonte policial.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Estes elementos terão recebido apenas uma “ligeira formação” antes de iniciarem funções na nova missão.

Em declarações à Renascença, o presidente da Associação dos Profissionais da Guarda lamenta a decisão, sublinhando que os efetivos da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR “já são reduzidos” e que a saída de dez militares “faz toda a diferença” no funcionamento diário da unidade.

“Contrariamente ao que têm vindo apenas redes sociais a dizer, a Guarda tem toda a competência para o exercício. No entanto, é de lamentar que se utiliza o pouco efetivo que existe na Guarda, até nesta valência da GNR, que é inserida na Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras”, afirma César Nogueira.