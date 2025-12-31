Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 01 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Proteção Civil mantém site suspenso há 15 dias para "reforço de segurança"

31 dez, 2025 - 21:42 • Olímpia Mairos , com Lusa

ANEPC aponta vulnerabilidades informáticas e prevê reposição da página institucional e do portal de ocorrências na segunda semana de janeiro de 2026.

A+ / A-

A Proteção Civil está sem página na internet há cerca de 15 dias, numa suspensão temporária justificada com motivos de segurança. Em causa estão vulnerabilidades identificadas nos sistemas que suportam o site institucional e o portal público de ocorrências.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em resposta à agência Lusa, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil explica que a reposição do site e do sistema público de ocorrências está prevista para a segunda semana de janeiro de 2026, depois de concluídos os trabalhos técnicos de reforço da segurança.

Segundo a Proteção Civil, no início de dezembro foram detetadas novas vulnerabilidades críticas em várias tecnologias de gestão de conteúdos e plataformas web. Perante esta situação, a Rede Nacional de Segurança Interna — que aloja a maioria dos sistemas críticos das forças de segurança e de emergência — avançou de imediato com os procedimentos necessários, tendo sido aplicadas correções e atualizações de segurança na semana de 15 de dezembro.

No entanto, no caso concreto do site público da ANEPC, essas atualizações não permitiram eliminar totalmente as vulnerabilidades identificadas. Por razões preventivas e de segurança, e para evitar eventuais ataques ou intrusões, foi decidida a suspensão temporária da sua publicação na internet, bem como do sistema público de ocorrências.

“No caso específico do site público da ANEPC, verificou-se que a aplicação dos referidos ‘updates’ não eliminou de forma integral as vulnerabilidades identificadas. Por razões estritamente preventivas e de segurança, e com o objetivo de evitar qualquer exposição a potenciais ataques ou intrusões, foi decidido suspender temporariamente a publicação na internet do site institucional e do sistema público de ocorrências (SADO)”, precisa a autoridade.

A Proteção Civil sublinha que esta suspensão é apenas externa e não afeta o funcionamento operacional dos seus sistemas. O sistema de ocorrências e as restantes plataformas continuam plenamente operacionais e acessíveis às entidades do Estado ligadas através de circuitos privados da Rede Nacional de Segurança Interna.

A ANEPC garante ainda que esta situação não tem qualquer impacto na capacidade de resposta operacional nem na coordenação da proteção civil.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 01 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Comprar casa como assina a Netflix? Cliff Curtis explica

Comprar casa como assina a Netflix? Cliff Curtis expli(...)