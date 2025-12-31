Proteção Civil mantém site suspenso há 15 dias para "reforço de segurança"

A Proteção Civil está sem página na internet há cerca de 15 dias, numa suspensão temporária justificada com motivos de segurança. Em causa estão vulnerabilidades identificadas nos sistemas que suportam o site institucional e o portal público de ocorrências.

Em resposta à agência Lusa, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil explica que a reposição do site e do sistema público de ocorrências está prevista para a segunda semana de janeiro de 2026, depois de concluídos os trabalhos técnicos de reforço da segurança.

Segundo a Proteção Civil, no início de dezembro foram detetadas novas vulnerabilidades críticas em várias tecnologias de gestão de conteúdos e plataformas web. Perante esta situação, a Rede Nacional de Segurança Interna — que aloja a maioria dos sistemas críticos das forças de segurança e de emergência — avançou de imediato com os procedimentos necessários, tendo sido aplicadas correções e atualizações de segurança na semana de 15 de dezembro.

No entanto, no caso concreto do site público da ANEPC, essas atualizações não permitiram eliminar totalmente as vulnerabilidades identificadas. Por razões preventivas e de segurança, e para evitar eventuais ataques ou intrusões, foi decidida a suspensão temporária da sua publicação na internet, bem como do sistema público de ocorrências.

“No caso específico do site público da ANEPC, verificou-se que a aplicação dos referidos ‘updates’ não eliminou de forma integral as vulnerabilidades identificadas. Por razões estritamente preventivas e de segurança, e com o objetivo de evitar qualquer exposição a potenciais ataques ou intrusões, foi decidido suspender temporariamente a publicação na internet do site institucional e do sistema público de ocorrências (SADO)”, precisa a autoridade.

A Proteção Civil sublinha que esta suspensão é apenas externa e não afeta o funcionamento operacional dos seus sistemas. O sistema de ocorrências e as restantes plataformas continuam plenamente operacionais e acessíveis às entidades do Estado ligadas através de circuitos privados da Rede Nacional de Segurança Interna.

A ANEPC garante ainda que esta situação não tem qualquer impacto na capacidade de resposta operacional nem na coordenação da proteção civil.