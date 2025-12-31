Providência cautelar tenta travar fim de mobilidades de professores em ONGA de Educação Ambiental

A Rede de Professores em Mobilidade Estatutária para a Educação Ambiental vai avançar com uma providência cautelar para suspender os efeitos da decisão que determina, a partir de 1 de janeiro de 2026, o regresso de docentes às escolas de origem, após notificação da Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE).

Em comunicado, as ONGA, juntamente com a Rede de Professores em Mobilidade Estatutária para a Educação Ambiental, manifestam “profunda preocupação” com a notificação enviada a 9 de dezembro, que dita a cessação da mobilidade ao serviço da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a colocação operacional em Organizações Não Governamentais de Ambiente (ONGA), no âmbito de protocolos institucionais entre os ministérios da Educação e do Ambiente.

As oito organizações signatárias são a Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE), a Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), o Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), a Liga para a Proteção da Natureza (LPN), a Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria (OIKOS), a Associação de Defesa do Paul de Tornada (PATO), a Associação Nacional de Conservação da Natureza (QUERCUS) e a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA).

Segundo a DGAE, a decisão decorre de um despacho do ministro da Educação, Ciência e Inovação, relativo à cessação de mobilidades de docentes “afetos aos serviços” do ministério.

As ONGA e a Rede contestam esta leitura e sublinham que “os docentes em causa não se encontram em serviços do respetivo Ministério, mas sim em Organizações Não Governamentais de Ambiente, no âmbito de acordos institucionais com a APA”.

Três docentes diretamente afetados

A cessação comunicada incide de forma imediata sobre três docentes em mobilidade em ONGA — incluindo ASPEA, OIKOS e PATO — mas, segundo a Rede de Professores, compromete um trabalho em rede que envolve oito professores e múltiplos projetos em curso para o ano letivo 2025/2026.

A Rede de Professores refere que mobilidade tinha sido aprovada até 31 de agosto de 2026 e implicou compromissos com escolas, municípios, entidades públicas e privadas e parceiros internacionais, alertando que existem “ações e deslocações já calendarizadas, incluindo atividades em escolas e iniciativas de participação cívica com jovens, em articulação com instituições nacionais e europeias”.

“Impacto nulo” na falta de professores

A Rede e as ONGA consideram que a retirada destes docentes terá um “ganho estatístico praticamente nulo” no combate à falta de professores, sublinhando que “não se identificam carências de docentes do 1.º Ciclo nos respetivos contextos de origem, estando o serviço educativo assegurado”.

Em contrapartida, os prejuízos seriam imediatos e significativos. “Esta decisão tem impacto praticamente nulo na resposta à falta de professores, mas produz consequências imediatas e graves na Educação Ambiental em Portugal”, lê-se no comunicado. Entre os efeitos apontados estão o risco de incumprimento de atividades técnico-pedagógicas, prejuízos financeiros associados a projetos com financiamento aprovado — incluindo Erasmus+ — e “danos reputacionais e institucionais para as ONGA e para as entidades públicas parceiras, pela quebra inesperada de compromissos de boa-fé”.

Falta de respostas do Ministério

As ONGA e a Rede referem ter esgotado as tentativas de diálogo institucional. “Até ao momento, não foi disponibilizado o teor do despacho, nem prestados esclarecimentos suficientes sobre o seu âmbito e aplicação a situações fora dos serviços do Ministério”, indicam.

Uma comunicação enviada pelo gabinete do ministro, a 30 de dezembro, invocou a emergência nacional associada à falta de professores, mas, segundo afirmam, “não constitui resposta às questões concretas colocadas” e mantém a incerteza quanto ao enquadramento destas mobilidades específicas.

Recurso aos tribunais e apelo ao diálogo

Perante o risco de a decisão produzir efeitos já a 1 de janeiro, as ONGA decidiram avançar com uma providência cautelar para “salvaguardar a continuidade pedagógica dos projetos em curso, a execução responsável de financiamentos e compromissos já assumidos e a estabilidade institucional necessária à ação de Educação Ambiental”.

Os responsáveis afirmam procurar “uma solução proporcional, transparente e regular” e reitera disponibilidade para uma reunião urgente com o Ministério. “Atuamos em boa-fé e ao serviço do interesse público. A cessação abrupta destas mobilidades compromete compromissos assumidos, a execução responsável de financiamentos e a credibilidade de uma cooperação institucional que tem décadas de resultados”, concluem.