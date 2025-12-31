Sindicato da PSP critica reforço da GNR no aeroporto. “Nada vai resolver”

31 dez, 2025 - 14:28 • Cristina Nascimento
O Sindicato dos Policias Portugueses (SPP) critica a atuação do Governo na gestão do pessoal da PSP.
Em comunicado enviado às redações, o SPP garante que as recentes demoras registadas no controlo de fronteiras no aeroporto de Lisboa devem-se ao facto do sistema ser “mais demorado” e por não existirem “’boxes’ suficientes para que os tempos de espera não sejam significativos”.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O sindicato acrescenta que a PSP assumiu as funções de controlo de passageiros que antes eram da responsabilidade do SEF, mas que o “Governo não acautelou a formação de polícias adicionais”.
O SPP adianta ainda que, dada a falta de formação, foram retirados polícias às esquadras, “agravando carências já existentes”.
A nota refere também que o Governo aprovou o reforço da PSP na fronteira aérea com militares da GNR, considerando que a medida “inédita e que nada vai resolver” vem “confirmar o desnorte” do executivo, recordando que o controlo da fronteira é uma “competência legalmente exclusiva da PSP”.
A estrutura sindical considera que esta é uma forma “encapotada” de “criar uma polícia nacional, fundindo PSP e GNR” e sugerem que a GNR seja chamada a suprir outras faltas.
“Se a GNR pode reforçar os aeroportos, também devia poder colmatar as legais pré-aposentações dos polícias da PSP, mas isso não acontece porque o governo prefere continuar a explorar os polícias, sem interesse genuíno de reestruturar carreiras”, remata a nota.