Suspeito de esfaquear homem em Vila do Conde ficou em prisão preventiva

31 dez, 2025 - 11:44 • Lusa

Um homem de 29 anos suspeito de crimes de ofensas à integridade física grave foi detido pela GNR em Vila do Conde e irá aguardar julgamento em prisão preventiva, informou esta quarta-feira o Comando Territorial do Porto.

Com recurso a arma branca, o detido, com antecedentes criminais e que já tinha sido condenado a prisão com pena suspensa, desferiu dois golpes num homem de 32 anos, funcionário de um estabelecimento comercial de Vila do Conde.

Segundo a GNR, após o alegado crime, ocorrido a 05 de dezembro, o suspeito fugiu.

Os militares da Guarda desencadearam, então, diversas diligências que permitiram identificar o suspeito e recolher prova, tendo sido dado cumprimento a um mandado de detenção que culminou na sua detenção.

O detido foi já presente ao Tribunal Judicial de Matosinhos que decretou a medida de coação de prisão preventiva.

