Acidente

Casal morre intoxicado por monóxido carbono nas Caldas da Rainha

01 jan, 2026 - 22:15 • Lusa

Quando os bombeiros chegaram ao local, depararam-se com uma mulher de 48 anos e um homem de 56 em paragem cardiorrespiratória.

Um casal morreu esta quinta-feira nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, intoxicados por monóxido de carbono, disse esta quinta-feira o comandante dos bombeiros voluntários.

De acordo com Nelson Cruz, os Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha foram acionados às 16h58 e, quando chegaram ao local, depararam-se com duas vítimas em paragem cardiorrespiratória.

"Estava uma braseira no quarto, que tivemos de retirar, depois ventilámos a casa e retirámos as pessoas para iniciar manobras de reanimação, mas a médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM acabou por passar o óbito no local por não ter sido possível reverter a situação", relatou o comandante.

Nelson Cruz especificou ainda que as vítimas são ambas de nacionalidade brasileira e que a mulher tinha 48 anos e o homem 56.

Foi ainda acionada a unidade de apoio psicológico do INEM para dar apoio aos familiares das vítimas que se encontravam no local.

Foram destacados para esta ocorrência 19 operacionais, apoiados por 10 viaturas, entre elementos dos bombeiros das Caldas da Rainha e de Óbidos, do INEM e da GNR das Caldas da Rainha.

