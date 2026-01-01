Criança de 9 anos morre baleada em Setúbal

01 jan, 2026 - 16:26 • Miguel Marques Ribeiro , Pedro Mesquita
Uma criança de nove anos morreu depois de ter sido baleada no bairro da Bela Vista, em Setúbal. Um outro menor, de catorze anos, está em estado crítico e reservado.
Fonte da Polícia Judiciária indicou à Renascença que tudo indica tratar-se de um acidente. Os dois jovens estariam a manejar uma caçadeira na rua quando esta encravou. Um adulto acabou por disparar inadvertidamente a arma quando tentava ajudá-los a desencravá-la.
O alerta foi dado pelas 17h00 através do polícia de serviço na Urgência do Hospital de São Bernardo, para onde os jovens foram transportados, explica a PSP.
A criança foi baleada na cabeça por uma bala perdi(...)
“Junto ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal, encontravam-se vários familiares das crianças”, adianta ainda a mesma fonte. "A PSP reforçou o policiamento junto do Hospital com duas equipas de intervenção rápida da PSP de Setúbal, não havendo incidentes a registar".
As forças policiais colocaram também o Corpo de Intervenção da Unidade Especial de Polícia de reserva, mas estes não chegaram a ter que intervir.
O caso foi entregue ao Ministério Público e à Polícia Judicária. O responsável pelo disparo foi identificado pela Polícia Judiciária, mas não foi detido por estar em causa um crime de homicídio negligente.
O menor de 14 anos foi transferido para o Hospital de Santa Maria.
[Notícia atualizada às 18h08]