Criança de 9 anos morre baleada em Setúbal

01 jan, 2026 - 16:26 • Miguel Marques Ribeiro , Pedro Mesquita

Fonte da Polícia Judiciária indicou à Renascença que tudo indica tratar-se de um acidente. Outro menor, de 14 anos, está em estado crítico.

Uma criança de nove anos morreu depois de ter sido baleada no bairro da Bela Vista, em Setúbal. Um outro menor, de catorze anos, está em estado crítico e reservado.

Fonte da Polícia Judiciária indicou à Renascença que tudo indica tratar-se de um acidente. Os dois jovens estariam a manejar uma caçadeira na rua quando esta encravou. Um adulto acabou por disparar inadvertidamente a arma quando tentava ajudá-los a desencravá-la.

O alerta foi dado pelas 17h00 através do polícia de serviço na Urgência do Hospital de São Bernardo, para onde os jovens foram transportados, explica a PSP.

“Junto ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal, encontravam-se vários familiares das crianças”, adianta ainda a mesma fonte. "A PSP reforçou o policiamento junto do Hospital com duas equipas de intervenção rápida da PSP de Setúbal, não havendo incidentes a registar".

As forças policiais colocaram também o Corpo de Intervenção da Unidade Especial de Polícia de reserva, mas estes não chegaram a ter que intervir.

O caso foi entregue ao Ministério Público e à Polícia Judicária. O responsável pelo disparo foi identificado pela Polícia Judiciária, mas não foi detido por estar em causa um crime de homicídio negligente.

O menor de 14 anos foi transferido para o Hospital de Santa Maria.

[Notícia atualizada às 18h08]

