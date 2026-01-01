Ouvir
Criança de 9 anos morre baleada em Setúbal

01 jan, 2026 - 16:26 • Miguel Marques Ribeiro , Pedro Mesquita

"Alegados disparos de arma de fogo", no Bairro da Bela Vista, estarão na origem da morte. Outro menor, de 14 anos, está em estado crítico.

Uma criança de nove anos morreu depois de ter sido baleada no bairro da Bela Vista, em Setúbal. Um outro menor, de catorze anos, está em estado crítico e reservado.

À Renascença, fonte da PSP explica que o alerta foi dado pelas 17h00 através do polícia de serviço na Urgência do Hospital de São Bernardo.

Os dois menores terão “sido atingidos momentos antes no decorrer de alegados disparos de arma de fogo”, afirma a PSP, sem especificar os motivos.

“Junto ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal, encontravam-se vários familiares das crianças”, adianta ainda a mesma fonte.

O caso foi entregue ao Ministério Público e à Polícia Judicária.

O menor de 14 anos foi transferido para o Hospital de Santa Maria.

