Fogo-de-artifício iluminou o Funchal durante oito minutos em noite de mau tempo

"Um Encontro Apaixonado da Madeira com o Mundo" foi o tema do espetáculo de fogo-de-artifício que assinalou a passagem de ano no Funchal, hoje ensombrado pelo mau tempo, mas ainda assim cheio de brilho e com milhares a assistir.

Mesmo com um aviso amarelo para chuva e vento em vigor, o fogo encheu de cores o céu da capital madeirense durante oito minutos, lançado a partir de 58 postos localizados no anfiteatro, na avenida marginal e em embarcações ao largo na baía, num total de 22 toneladas de material pirotécnico e 97 mil disparos.

Como habitualmente, milhares de madeirenses e turistas assistiram ao espetáculo da passagem de ano, um dos maiores cartazes da região, espalhados por diversos pontos do anfiteatro, em miradouros, praças, jardins e casas particulares, num momento com algum vento, mas sem chuva.

Contudo, as nuvens baixas sobre a cidade dificultaram o visionamento do fogo, que foi antecedido por um espetáculo multimédia com lasers, luzes, música e drones, e o fumo gerado pela queima acabou por envolver todo os anfiteatro e as encostas sobranceiras à baía.

O mau tempo que afeta o arquipélago levou mesmo o executivo madeirense (PSD/CDS-PP) a ponderar a antecipação do fogo-de-artifício para as 20h00 de quarta-feira, considerando que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tinha emitido inicialmente um aviso laranja para entrar em vigor às 0h00 de hoje, devido à passagem da depressão Francis.

No entanto, o IPMA alterou-o depois para as 3h00, sendo que até essa hora vigora um aviso amarelo para chuva no arquipélago.

O Governo Regional entendeu, por isso, que não se justificava a alteração do espetáculo pirotécnico, mas decidiu ajustar algumas componentes da animação associada às celebrações, com a antecipação e o cancelamento de atividades ao ar livre.

Por outro lado, recomendou que, após o lançamento do fogo-de-artifício, as pessoas regressassem às suas casas, unidades hoteleiras ou outros locais seguros, evitando a permanência em zonas expostas e deslocações desnecessárias durante a noite.

A Câmara Municipal do Funchal também antecipou o espetáculo de entrada livre no Parque de Santa Catarina, no centro da cidade, encerrando a festa após o fogo-de-artifício.

De acordo com dados oficiais, a ocupação hoteleira na região neste período ronda 100%, mas o programa de festividades organizado pelo Governo Regional arrancou em 1 de dezembro, com a abertura das iluminações públicas, e prolonga-se até 7 de janeiro, num investimento de 4,6 milhões de euros.

Apesar da previsão de mau tempo no mar, o porto do Funchal recebeu esta noite 11 navios de cruzeiro e um veleiro de grande porte para assistirem ao espetáculo de fogo-de-artifício, movimentando mais de 30 mil pessoas, entre passageiros e tripulantes.