Vereador do CDS-PP no Funchal conduz embriagado e atropela um homem

01 jan, 2026 - 14:34 • Lusa

Leandro Silva pediu suspensão do mandato. O até agora vereador apresenta "sentidas desculpas" à vítima do atropelamento, afirmando que a socorreu logo após o acidente. Taxa de alcoolemia registada pela Polícia de Segurança Pública foi de 1,99.

O vereador da Câmara Municipal do Funchal, Leandro Silva, eleito pelo CDS-PP, pediu esta quinta-feira a suspensão do mandato, depois de ter atropelado uma pessoa no centro da cidade quando conduzia sob o efeito do álcool.

Em comunicado divulgado na imprensa regional, Leandro Silva, que integra o executivo liderado pela coligação PSD/CDS-PP, explica que esta manhã, após os festejos de fim de ano, atropelou uma pessoa na rua do Carmo, em circunstâncias que, considera, "não abonam nada" a seu favor. .

Contactado pela agência Lusa, o presidente da autarquia, o social-democrata Jorge Carvalho, confirmou o pedido de suspensão do vereador, bem como as circunstâncias que o motivaram, indicando que Leandro Silva será agora substituído por outro elemento indicado pelo CDS-PP.

No comunicado, divulgado no Diário de Notícias da Madeira e no JM, mas que não foi remetido à agência Lusa, Leandro Silva admite que tinha bebido e que a taxa de alcoolemia registada pela Polícia de Segurança Pública foi de 1,99.

O vereador apresenta "sentidas desculpas" à vítima do atropelamento, afirmando que a socorreu logo após o acidente.

Também pede desculpas à família do acidentado, prometendo o apoio necessário.

"Peço desculpas a todos os cidadãos porque cometi um grave erro ao conduzir sob o efeito do álcool quando deveria ser um dos primeiros a dar o exemplo de não o fazer", sublinha.

Leandro Silva, que tinha a seu cargo os pelouros de recursos humanos, assuntos jurídicos, auditoria interna e proteção de dados, apresenta ainda desculpas ao presidente da Câmara Municipal e ao presidente do CDS-PP/Madeira, José Manuel Rodrigues, também secretário regional da Economia no executivo de coligação PSD/CDS-PP.

"A minha conduta, da qual me arrependo profundamente, não honra estas instituições que sempre procurei servir com honradez e integridade", sustenta, admitindo que o seu comportamento ao conduzir sob o efeito do álcool é "reprovável" e assumindo, por isso, "todas as responsabilidades" inerentes ao seu "grave ato".

De acordo com a imprensa regional, o atropelamento ocorreu cerca das 9h30 e a vítima foi um homem de 58 anos, com ferimentos num braço e na cabeça, que foi transportado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

