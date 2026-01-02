Colégios de ensino especial fecham no primeiro dia de aulas e protestam em Lisboa

Os colégios de ensino especial não vão abrir portas no primeiro dia de aulas de 2026. Diretores, professores, pessoal não docente e pais vão concentrar-se na segunda-feira, às 10h00, em frente ao Ministério da Educação e Ciência", em Lisboa, para exigir a atualização urgente dos valores de financiamento atribuídos pelo Estado aos alunos com necessidades educativas especiais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em causa está, segundo os responsáveis destas instituições, uma situação financeira “dramática”, provocada pela falta de revisão dos apoios públicos, que ameaça a continuidade dos projetos educativos e coloca em risco o futuro escolar de 487 crianças e jovens. São alunos encaminhados pelo próprio Ministério da Educação, para os quais, sublinham os colégios, “não existem respostas no ensino regular”.

Os promotores do protesto alertam que o sistema de ensino especial está “à beira do colapso”, com instituições em risco real de encerramento e centenas de famílias confrontadas com a ausência total de alternativas educativas. “Trata-se de um problema de exclusão e negligência que está a afetar diretamente alunos particularmente vulneráveis e as suas famílias”, referem.

Atualmente, o Estado investe cerca de 3,49 milhões de euros por ano para assegurar a educação destes 487 alunos. De acordo com os colégios, o aumento mínimo necessário para garantir a sobrevivência dos projetos educativos é de cerca de 2,15 milhões de euros, o que elevaria o financiamento global para aproximadamente 5,6 milhões de euros anuais.

O protesto conta com o apoio da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo" e é promovido pelos colégios de ensino especial CITP – Centro de Intervenção Técnico-Pedagógica, Colégio As Descobertas, Colégio Bola de Neve, Colégio Eduardo Claparède e Externato Alfredo Binet.

Os participantes pedem uma resposta urgente do Governo, alertando que, sem reforço financeiro, dezenas de profissionais podem ficar sem trabalho e centenas de alunos sem qualquer resposta educativa adequada.