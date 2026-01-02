Ouvir
  Noticiário das 9h
  02 jan, 2026
Colégios de ensino especial fecham no primeiro dia de aulas e protestam em Lisboa

02 jan, 2026 - 10:04 • Olímpia Mairos

Encerramento simbólico das escolas marca contestação contra a falta de atualização dos apoios do Estado e põe em risco a educação de quase 500 alunos com necessidades educativas especiais.

Os colégios de ensino especial não vão abrir portas no primeiro dia de aulas de 2026. Diretores, professores, pessoal não docente e pais vão concentrar-se na segunda-feira, às 10h00, em frente ao Ministério da Educação e Ciência", em Lisboa, para exigir a atualização urgente dos valores de financiamento atribuídos pelo Estado aos alunos com necessidades educativas especiais.

Em causa está, segundo os responsáveis destas instituições, uma situação financeira “dramática”, provocada pela falta de revisão dos apoios públicos, que ameaça a continuidade dos projetos educativos e coloca em risco o futuro escolar de 487 crianças e jovens. São alunos encaminhados pelo próprio Ministério da Educação, para os quais, sublinham os colégios, “não existem respostas no ensino regular”.

Os promotores do protesto alertam que o sistema de ensino especial está “à beira do colapso”, com instituições em risco real de encerramento e centenas de famílias confrontadas com a ausência total de alternativas educativas. “Trata-se de um problema de exclusão e negligência que está a afetar diretamente alunos particularmente vulneráveis e as suas famílias”, referem.

Atualmente, o Estado investe cerca de 3,49 milhões de euros por ano para assegurar a educação destes 487 alunos. De acordo com os colégios, o aumento mínimo necessário para garantir a sobrevivência dos projetos educativos é de cerca de 2,15 milhões de euros, o que elevaria o financiamento global para aproximadamente 5,6 milhões de euros anuais.

O protesto conta com o apoio da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo" e é promovido pelos colégios de ensino especial CITP – Centro de Intervenção Técnico-Pedagógica, Colégio As Descobertas, Colégio Bola de Neve, Colégio Eduardo Claparède e Externato Alfredo Binet.

Os participantes pedem uma resposta urgente do Governo, alertando que, sem reforço financeiro, dezenas de profissionais podem ficar sem trabalho e centenas de alunos sem qualquer resposta educativa adequada.

Tópicos
