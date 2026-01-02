Condutor entrega-se após atropelamento mortal em passadeira

02 jan, 2026 - 13:29 • Lusa
Uma mulher foi atropelada mortalmente quando atravessava uma passadeira em Massamá, concelho de Sintra, e o condutor, que inicialmente se pôs em fuga, já se entregou às autoridades, informou esta sexta-feira fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).
Segundo informações prestadas pelo gabinete de relações públicas da PSP, o atropelamento com fuga do condutor ocorreu na quarta-feira, às 18h52, e vitimou uma mulher de 57 anos.
A investigação está a ser conduzida pela PSP, que notificou o Ministério Público sobre o caso.
A vítima chama-se Maria Pina e deixa o marido, netos e dez filhos, incluindo dois menores, indica o jornal Correio da Manhã.