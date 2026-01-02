Distúrbios no Catujal, em Loures, levam PSP a fazer disparos de shotgun

Uma pessoa foi detida na quinta-feira na sequência de distúrbios na Avenida das Forças Armadas, no Catujal, em Loures, que levaram a PSP a efetuar disparos de ‘shotgun’.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa disse à Lusa que o incidente terá ocorrido às 17h11, hora a que a PSP recebeu um pedido de ajuda por parte dos moradores devido a um grupo que estava a provocar ruído na Avenida das Forças Armadas, no Catujal, concelho de Loures, no distrito de Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, o grupo não terá acatado as ordens dos agentes da PSP para "cessarem as atividades e começaram a arremessar pedras e garrafas" contra os agentes.

Para controlar o grupo, os agentes da PSP efetuaram disparos de ‘shotgun’, referiu a mesma fonte, sem confirmar o número de disparos efetuados.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, que adianta que foram feitos três disparos por parte das autoridades.

Na sequência deste incidente, que não provocou feridos, uma pessoa foi detida e será presente a tribunal esta sexta-feira.