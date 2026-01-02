Ouvir
Entregou-se à PJ homem que baleou criança de 9 anos em Setúbal

02 jan, 2026 - 21:34 • Catarina Magalhães

Homem encontra-se detido, mas ainda não são conhecidos mais pormenores sobre o caso. Suspeito disparou fatalmente contra uma criança de nove anos na véspera de Ano Novo, no bairro da Bela Vista, enquanto "brincava" com uma espingarda na rua com outro menor de 14 anos.

O suspeito de ter disparado fatalmente contra uma criança de nove anos na véspera de Ano Novo, no bairro da Bela Vista, entregou-se esta sexta-feira às autoridades, confirmou à Renascença uma fonte da Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal.

O homem encontra-se detido, mas ainda não são conhecidos mais pormenores sobre o caso.

A criança atingida a tiro e um outro menor, de cartorze anos, estariam a "brincar" com uma caçadeira na rua quando esta encravou.

Um adulto acabou por disparar inadvertidamente a arma quando tentava ajudá-los a desencravá-la, afirmou uma fonte da PJ esta quinta-feira, defendendo que tudo indicava tratar-se de um acidente.

Identificado pela PJ, as autoridades decidiram, por isso, inicialmente não deter o responsável do disparo por estar em causa um crime de homicídio negligente.

É de notar que o alerta foi dado pelas 17h00 desta quarta-feira através do polícia de serviço na Urgência do Hospital de São Bernardo, para onde os jovens foram transportados, explica a PSP.

O menor de 14 anos foi transferido para o Hospital de Santa Maria em estado crítico.

