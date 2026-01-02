Entregou-se à PJ homem que baleou criança de 9 anos em Setúbal

02 jan, 2026 - 21:34 • Catarina Magalhães
O suspeito de ter disparado fatalmente contra uma criança de nove anos na véspera de Ano Novo, no bairro da Bela Vista, entregou-se esta sexta-feira às autoridades, confirmou à Renascença uma fonte da Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal.
O homem encontra-se detido, mas ainda não são conhecidos mais pormenores sobre o caso.
A criança atingida a tiro e um outro menor, de cartorze anos, estariam a "brincar" com uma caçadeira na rua quando esta encravou.
Um adulto acabou por disparar inadvertidamente a arma quando tentava ajudá-los a desencravá-la, afirmou uma fonte da PJ esta quinta-feira, defendendo que tudo indicava tratar-se de um acidente.
Identificado pela PJ, as autoridades decidiram não deter o responsável do disparo por estar um crime de homicídio negligente.
É de notar que o alerta foi dado pelas 17h00 desta quarta-feira através do polícia de serviço na Urgência do Hospital de São Bernardo, para onde os jovens foram transportados, explica a PSP.
O menor de 14 anos foi transferido para o Hospital de Santa Maria em estado crítico.