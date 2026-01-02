Homicídio na Leirosa: PJ detém cunhado da vítima

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, deteve um homem de 50 anos, suspeito da prática de um crime de homicídio ocorrido na noite de 31 de dezembro, na localidade da Praia da Leirosa, no concelho da Figueira da Foz.

A detenção contou com a colaboração da Guarda Nacional Republicana do Paião, refere a PJ em comunicado enviado às redações.

Segundo as autoridades, a vítima, um homem de 51 anos, tinha convidado o suspeito — irmão da sua companheira — e a respetiva parceira para passarem juntos a noite de passagem de ano, na sua residência.

“Durante o jantar, por motivos ainda não totalmente esclarecidos, ocorreu uma discussão intensa”, explica a Polícia Judiciária. Na tentativa de evitar o agravamento da situação, a vítima terá saído para o exterior da habitação.

Contudo, “o agressor, inconformado, muniu-se de uma faca e foi no encalço da vítima”, adianta a PJ. Já no exterior, provocou um confronto físico e “com clara intenção de lhe tirar a vida”, desferiu dois golpes, um na região torácica e outro na zona abdominal.

Os ferimentos acabaram por ser fatais, tendo a vítima falecido no local.

O suspeito foi detido fora de flagrante delito e será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

A investigação prossegue sob a coordenação do Ministério Público.